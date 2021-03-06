سيناريوهات تأهل الأهلي - انتصار خارج الأرض يقرب الأحمر ربع النهائي.. وفرصة للصدارة

لا تزال فرص الأهلي كبيرة في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم التعادل على ملعبه أمام فيتا كلوب.

وتعادل الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وبعد المباراة أصبح سيمبا التنزاني في الصدارة برصيد 7 نقاط بعدما تعادل مع المريخ السوداني.

ثم فيتا والأهلي بـ4 نقاط لكل منهما، وأخيرا المريخ دون نقاط.

ويستعرض معكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة.

الجولة الرابعة

سيخرج الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في الكونغو وسيستقبل سيمبا فريق المريخ في تنزانيا.

سيكون على الأهلي الفوز خارج ملعبه على فيتا كلوب حتى يقطع الفريق الأحمر شوطا كبيرا نحو التأهل.

وعند الفوز سيرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ويتوقف رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط.

مع اعتبار أن سيمبا سيحقق الفوز على المريخ السوداني في تنزانيا، ليصل إلى النقطة 10 ويواصل تصدره للمجموعة.

ولكن إذا لم يحقق الأهلي الفوز على سيمبا وانتهت المواجهة بالتعادل.

سيستمر سيمبا في الصدارة برصيد 10 نقاط إذا حقق الفوز على المريخ، ومن بعده سيأتي الأهلي وفيتا كلوب بـ5 نقاط لكل منهما.

الجولة الخامسة – جولة الحسم

ستكون هذه الجولة هي الحاسمة بنسبة كبيرة في شكل المنافسة بالمجموعة الأولى.

سيخرج الأهلي إلى السودان لمواجهة المريخ ويستقبل سيمبا نظيره فيتا كلوب.

الأهلي مطالب بالفوز ولا غيره على المريخ، ليصل رصيده إلى النقطة 10 إذا حقق الانتصار في الجولة الرابعة على فيتا.

ويصل رصيده إلى النقطة 8 إذا تعادل مع فيتا.

وفي الحالة الأولى يكون الأهلي اقترب بنسبة كبيرة من التأهل لأن سيمبا صاحب الحظ الأوفر في تحقيق الانتصار على ملعبه عندما يواجه فيتا.

وإذا تعادل الأهلي في الجولة الرابعة مع فيتا ثم فاز على المريخ في السودان، سيصل الفريق الأحمر إلى النقطة 8 وفي حالة انتصار سيمبا على فيتا سيضمن الأهلي التأهل بنسبة كبيرة. لتوقف رصيد الفريق الكونغولي عند النقطة 5.

الجولة الأخيرة – جولة تأكيد التأهل

الأهلي إذا حقق الفوز على فيتا ثم المريخ سيدخل الجولة السادسة ومعه 10 نقاط وفي حال الفوز على سيمبا في القاهرة سيرتفع رصيده إلى النقطة 13 ويتعادل في النقاط مع الفريق التنزاني (إذا حقق سيمبا الانتصار على المريخ وفيتا كلوب).

ويتصدر المجموعة صاحب الأفضلية في المواجهات المباشرة بين الأهلي وسيمبا.

أما في حال تعادل الأهلي مع فيتا في الجولة الرابعة وفوزه على المريخ في الجولة الخامسة، سيصل رصيده إلى النقطة 11 ويضمن التأهل في المركز الثاني مع سيمبا المتصدر.

الخلاصة

يحتاج الأهلي للفوز على فيتا كلوب خارج ملعبه والمريخ خارج ملعبه وسيمبا على ملعبه بفارق أكبر من هدف، من أجل تصدر المجموعة.

وفي حال تعادل الأهلي مع فيتا والانتصار على المريخ وسيمبا يتأهل الفريق الأحمر في المركز الثاني.