دكة موسيماني لا تنتصر ضد فيتا كلوب وسوء الحظ.. الأهلي يتعثر في القاهرة

تعادل الأهلي مع ضيفه فيتا كلوب 2-2، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فشل في الفوز، وأزم موقفه في المجموعة الأولى التي صار يملك فيها 4 نقاط على بعد 3 نقاط من المتصدر سيمبا التنزاني، فيما يملك فيتا كذلك 4 نقاط، ولدى المريخ السوداني نقطة واحدة.

سوء حظ في أكثر من 15 فرصة للأهلي أمام المرمى، وأخطاء دفاعية واضحة، كانا من ضمن أسباب التعثر الذي صعب موقف الأهلي في المجموعة.

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل دخل عليه أليو ديانج بدلا من حمدي فتحي.

📝والتر بواليا يقود هجوم الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي. أليو ديانج والشحات وأجايي أساسيون⚽🔥#السبت_الكروي pic.twitter.com/NTuEVu1532 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 6, 2021

المباراة بدأت بإصابة مبكرة لمحمود وحيد ظهير أيسر الأهلي في كرة مشتركة، ليحل محله ياسر إبراهيم، ويلعب أيمن أشرف كظهير أيسر.

ضغط الأهلي بدأ مع الدقيقة 13. عرضية من أيمن أشرف يقابلها أفشة برأسية من الوضع راقدا، يتصدى لها الحارس سيمون أوموسولا.

وبعد دقيقتين، سدد أفشة كرة مرت بجوار مرمى فيتا بسنتيمترات، بعد تعاون ثنائي مع أليو ديانج.

وفي الدقيقة 23، مرر ديانج بينية رائعة فوق دفاع فيتا، كاد يقابلها بانون برأسه لكنه لم يلحق بالكرة.

وبعدها بـ 4 دقائق، قابل بواليا عرضية أيمن أشرف برأسية علت مرمى فيتا بسنتيمترات.

الأهلي كاد أن يحصل على هدف بجزء من حسن الحظ، حيث كادت عرضية هاني البالونية تخدع أوموسولا ولكنه أنقذ الكرة في اللحظة الأخيرة.

الدقيقة 32 لخصت سوء حظ الأهلي في هذا الشوط. 3 فرص متتالية، بدأت من عرضية لأيمن أشرف مهدها الشحات للسولية الذي سدد، لكن مدافع فيتا يخرج الكرة من على خط المرمى، وفي متابعة الهجمة، ضرب بواليا القائم من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وأهدر حسين الشحات هدفا في الدقيقة 36 من انفراد تام، وبينية من جونيور أجايي.

وعكس سير المباراة، سجل ليلوبو جلودي هدفا، حيث اخترق من جهة دفاع الأهلي اليسرى، وسدد لكن الشناوي تصدى للكرة، لكنها عادت لجلودي نفسه الذي تابع الكرة في المرمى.

انتهى الشوط الأول على نتيجة تقدم فيتا 1-0 رغم محاولات الأهلي والتي كان آخرها من تسديدة من أفشة.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 50، مرر السولية بينية وصلت لبواليا المنفرد تماما، لكنه سدد فوق العارضة.

وفي الدقيقة 56، شارك طاهر محمد طاهر ومحمد شريف بدلا من الشحات وبواليا.

استمر ضغط الأهلي. رأسية من بدر بانون بعد عرضية من أفشة منعها الحارس وقائم فيتا من دخول المرمى.

وكاد جلودي يسجل هدفا آخر في الدقيقة 65، لكن الشناوي تصدى لتسديدته القوية.

ولكن بعد 3 دقائق، استخلص ديانج الكرة، وبدأ هجمة بالتمرير لأفشة الذي مرر لأجايي، الذي راوغ وسدد في القائم، لتعود للمتابع محمد شريف الذي وضع الكرة في الشباك معلنا تعادل الأهلي.

وبعدها بدقيقة واحدة، شارك مروان محسن بدلا من أليو ديانج، ليكافئ مروان مدربه بهدف من أول لمسة من متابعة رائعة لعرضية أفشة.

ولكن بسيناريو لا يصدق، وفي الدقيقة 79، حصل فيتا كلوب على ركلة جزاء احتسبها الحكم رضوان جيد على عمرو السولية، سددها ريكي تولينجي بنجاح في شباك الشناوي.

الأهلي استمر في ضغطه، ولكن فرصه لم يقابلها التوفيق. الكرة التي تلخص تلك الدقائق كانت في لحظات المباراة الأخيرة حينما قابل شريف تمهيد مروان محسن للكرة ولكن تسديدته من داخل الـ 6 ياردات ابتعدت عن المرمى.