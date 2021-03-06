مجموعة بيراميدز - تقرير مغربي: مواجهة الرجاء ونامونجو مهددة بالتأجيل

أصبحت مباراة الرجاء المغربي ونامونجو التنزاني مهددة بالتأجيل في أولى مباريات دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت قرعة دور المجموعات للكونفدرالية أسفرت عن وقوع بيراميدز ضد الرجاء المغربي، ونكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.

وبحسب موقع "Le 360 Sport" المغربي فأن الفريق التنزاني يواجه صعوبات في استخراج التأشيرات التي تتيح له السفر إلى المغرب لخوض المباراة.

وأضاف التقرير أن مسؤولو النادي التنزاني تواصلوا مع نظرائهم في الرجاء لإطلاعهم على الصعوبات التي يواجهها الفريق لاستخلاص التأشيرة التي تتيح لها السفر إلى المغرب.

ويسعى الفريق التنزاني لتدخل إدارة الرجاء لتسهيل الأمور بعدما تحدد يوم الأحد المقبل موعدا لسفر الفريق للدار البيضاء.

ويأتي سبب تأخر حصول الفريق على التأشيرات بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة من المغرب.

ومن المقرر أن تقام أولى مباريات دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية في العاشر من مارس المقبل.

وكانت مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي قد شهدت حالة من الجدل بعد رفض السلطات المغربي دخول الفريق الجنوب إفريقي للبلاد وتأجيل موعد المباراة أكثر من مرة في دوري الأبطال.

المواجهة أقيمت في بوركينا فاسو واستطاع الوداد التفوق بنتيجة 4-0 على حساب كايزر تشيفز. (طالع التفاصيل)