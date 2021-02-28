في إفريقيا – أوناجم يسجل ويصنع ويقود الوداد للفوز على كايزر تشيفز برباعية

الأحد، 28 فبراير 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

تألق محمد أوناجم لاعب الزمالك المعار إلى الوداد، وقاد فريقه للفوز على كايزر تشيفز.

فاز الزمالك على كايزر تشيفز بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محمد أوناجم وأيوب الكعبي، وسيمون مسوفا، ويحيى جبران أهداف الوداد في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد الوداد للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد كايزر تشيفز عند نقطة في المركز الثالث.

المباراة أقيمت على ملعب 4 أغسطس في بوركينا فاسو بسبب رفض السلطات المغربية استقبال الفريق الجنوب إفريقي.

وصف المباراة

الوداد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مؤيد اللافي، قابلها أوناجم بلمسة في المرمى مسجلا الهدف الأول.

أوناجم لم يكتف بالهدف الأول، فصنع الثاني في الدقيقة الـ44 من عرضية رائعة، قابلها أيوب الكعبي برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

الوداد كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ83 من كرة وصلت إلى سيمون مسوفا داخل منطقة الجزاء، وسدد لكن تصدى لها الحارس.

مسوفا نفسه عاد وسجل الثالث في الدقيقة الـ86 بعد تمريرة من وليد الكرتي، أودعها المرى.

واختتم يحيى جبران الأهداف في الدقيقة الـ92 من ركلة جزاء، وفي المقابل طرد رافائل مفاهيلي بسبب صد الكرة بيده من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الوداد برباعية.

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