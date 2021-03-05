بيليه: أرى نفسي في مبابي.. قد يكون خليفتي في الملاعب

يرى بيليه أسطورة البرازيل أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا قد يكون خليفته في الملاعب.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

وقال بيليه في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بإمكان مبابي أن يكون وريثي في الملاعب، وأنا لا أمزح".

وأضاف "أرى نفسي في مبابي بسبب قدرته على اللعب بشكل سريع".

وشرح "يفكر بشكل أسرع ويعرف كيف يتصرف حين تصل له الكرة ويكون قد حدد كيف سيتحرك وكيف سيختار التصرف الذي يجعله في أفضل موقف".

وشدد "هذه خصائص مهمة في الوقت الحالي في كرة القدم".

وأتم "كيليان سريع للغاية ومميز في المرواغة كما كنت أفعل".

وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل بـ3 ألقاب في كأس العالم.

كما فاز بكأس كوبا ليبرتادوريس مرتين مع سانتوس، بالإضافة لبطولتين لكأس العالم للأندية.