بيليه: أرى نفسي في مبابي.. قد يكون خليفتي في الملاعب

الجمعة، 05 مارس 2021 - 15:46

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - بيليه

يرى بيليه أسطورة البرازيل أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا قد يكون خليفته في الملاعب.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وقال بيليه في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بإمكان مبابي أن يكون وريثي في الملاعب، وأنا لا أمزح".

وأضاف "أرى نفسي في مبابي بسبب قدرته على اللعب بشكل سريع".

أخبار متعلقة
ماذا يقدم الأهلي ضد الفرق البرازيلية؟ الهزيمة ضد بيليه وتميمة الحظ للفوز بمونديال الأندية سانتوس يشكك في رقم ميسي: الملك بيليه سجل 1091 هدفا بيليه: أحبك يا دييجو في ظل أسطورة – سوبر ماريو لا يمكنه محاكاة بيليه ألفونس تشامي.. كاميروني في لا بومبونيرا وهتاف "شقيق بيليه"

وشرح "يفكر بشكل أسرع ويعرف كيف يتصرف حين تصل له الكرة ويكون قد حدد كيف سيتحرك وكيف سيختار التصرف الذي يجعله في أفضل موقف".

وشدد "هذه خصائص مهمة في الوقت الحالي في كرة القدم".

وأتم "كيليان سريع للغاية ومميز في المرواغة كما كنت أفعل".

وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل بـ3 ألقاب في كأس العالم.

كما فاز بكأس كوبا ليبرتادوريس مرتين مع سانتوس، بالإضافة لبطولتين لكأس العالم للأندية.

بيليه كيليان مبابي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر بيرلو: نقاتل على أكثر من جبهة.. ونحن هادئون نعرف ما علينا فعله وسنستمر دقيقة | الدوري الإيطالي
في الدرجة الثانية – بورتو يعود للصدارة.. وتعثر الداخلية 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: نريد إنهاء نتائج يونايتد الجيدة في ملعبنا.. ولا نرغب في تكرار ما حدث معنا ومع ليفربول 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدراويش في مراكز الهبوط.. عبد المنصف يفرض التعادل بين وادي دجلة والإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (1)-(0) الإنتاج الحربي.. الغندور ينقذ ساعة | الدوري المصري
الزمالك يشكر سفير مصر في تونس ومسؤولي الترجي ساعة | مصر
توخيل ينافس جوارديولا على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - محاضرة فيديو.. وتدريبات متنوعة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك