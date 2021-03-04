انتهت في إنجلترا - ليفربول (0)-(1) تشيلسي.. خسارة جديدة في أنفيلد

الخميس، 04 مارس 2021 - 21:50

كتب : FilGoal

ماسون ماونت يسجل ويحتفل بهدف تشيلسي الأول في ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بهدف.

ق. 80 دخول ماتيو كوفاسيتش بدلا من ماسون ماونت.

ق. 79 دخول جيمس ميلنر بدلا من تياجو ألكانتارا

ق. 61 ديوجو جوتا وأوكس تشامبيرلين يشاركان بدلا من محمد صلاح وكورتيس جونز.

ق. 54 أخطر فرص تشيلسي تنتهي بتصويبة من زياش ينقذها روبيرتسون من على خط المرمى.

ق. 50 عرضية من فيرمينو في يد كانتي والحكم لا يحتسب شيء,

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووول أول لتشيلسي.. بينية من كانتي إلى ماسون ماونت الذي استلمها ودخل منطقة الجزاء، ثم سدد في الزاوية البعيدة مسجلا الأول.

ق. 28 بينية رائعة من صلاح إلى ماني، والسنغالي يفشل في تسديد الكرة ليشتتها الدفاع.

-تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل على فيرنر.

ق. 23 جووول أول لـ تشيلسي. طولية ينفرد بها تيمو فيرنر ويعبر بالكرة من جانب أليسون ثم يسجل في المرمى الخالي.

ق. 10 طولية يتسلمها فيرنر ويستدير ويسدد فوق مرمى أليسون.

ق. 6 تصويبة أولى من روبيرتسون خارج المرمى.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول تشيلسي
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