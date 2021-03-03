تقرير تشيلي: لاسارتي يتواصل مع خماسي الجيل الذهبي "للتأهل للكأس للعالم"

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 15:26

كتب : FilGoal

مارتين لاسارتي - الأهلي

بدأ الأوروجوياني مارتن لاسارتي التحضير لخوض مباراته الأولى تدريبيا مع منتخب تشيلي.

ويستعد اللاروخا بقيادة لاسارتي لمواجهة باراجواي ثم الإكوادور في 25 و30 مارس الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ووفقا لصحيفة " El Mercurio" المحلية فأن لاسارتي تواصل مع قادة منتخب تشيلي الخمسة وهم: كلاوديو برافو وجاري ميديل وتشارليز أرانجويز وأليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.

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وأضاف التقرير أن "يعتبر المدرب أن خماسي الجيل الذهبي هم أساسيون، لذلك كانت إحدى مهامه الأولى كمدرب هي التواصل معهم وتحليل وضعهم الحالي والبدء في تحديد الأهداف المستقبلية، مع التأهل للكأس للعالم كأساس".

مدرب الأهلي الأسبق، تولى مهمة تدريب تشيلي في شهر فبراير الماضي خلفا للكولومبي رينالدو رويدا الذي رحل لتدريب منتخب بلاده. (طالع التفاصيل)

وبدأ المنتخب التشيلي في تصفيات كأس العالم بالفوز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسارة 2.

ويحتل أبطال القارة عامي 2015 و2016 المركز السادس برصيد 4 نقاط في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

مارتن لاسارتي تشيلي تصفيات كأس العالم
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