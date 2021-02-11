مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب تشيلي

الخميس، 11 فبراير 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

بيرو - تشيلي

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم تعاقده مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي السابق من أجل قيادة المنتخب التشيلي.

وأنهى لاسارتي تفاوضه مع الاتحاد التشيلي قبل أن يوقع على العقود.

ووصل لاسارتي إلى العاصمة التشيلية سانتياجو، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي لتقديمه مساء الخميس.

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وقال بابلو ميلاد رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان: "نحن سعداء بالتعاقد مع لاسارتي الذي يقود المنتخب في التصفيات".

وأضاف "نعتقد أننا اخترنا المدرب المثالي لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها منتخب تشيلي".

ويتولى لاسارتي قيادة منتخب تشيلي حتى كأس العالم 2022.

سيخلف لاسارتي، الكولومبي رينالدو رويدا والذي رحل عن تدريب اللاروخا وصار مدربا لمنتخب كولومبيا الشهر الماضي.

وارتبط أكثر من اسم بتدريب منتخب تشيلي آخرها الأرجنتيني هيرنان كريسبو ومواطنه ماتيس ألميدا.

وكان الأهلي أخر محطات لاسارتي التدريبية، بعدما تولى تدريب الفريق من يناير 2019 وحتى أغسطس لنفس العام.

وتوج لاسارتي مع الأهلي بلقب الدوري العام.

وخاض لاسارتي 31 مباراة مع الأهلي، فاز في 22 وتعادل في 3 وخسر 6.

صاحب الـ59 عاما، سبق له تدريب فرق ناسيونال الأوروجوياني وميلوناريوس الكولومبي وريال سوسيداد الإسباني والوصل الإماراتي.

كما كانت لديه تجارب في تشيلي بعدما درب وأونيفرسيداد كاتوليكا من 2012 وحتى 2013 وأونفرسيداد دي تشيلي من 2014 وحتى 2015.

وسيكون منتخب تشيلي هو أول تجربة للاسارتي في تدريب المنتخبات الوطنية.

المدرب الأورجوياني سبق له تحقيق لقب الدوري في بلاده 4 مرات، بالإضافة للقب الدوري التشيلي بجانب الدوري المصري.

مارتن لاسارتي منتخب تشيلي الأهلي
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