فرج عامر: اتحاد الكرة يتلذذ بتعذيب بعض الأندية.. وأخطاء التحكيم ضد سموحة مقصودة

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن اتحاد الكرة اتخذ قرار عمل الأندية للمسحات دون اتفاق مسبق مشيرا إلى أنه يتمنى حل الأزمة من أجل المصلحة العامة. كما أشار إلى أن أخطاء التحكيم ضد فريقه مقصودة وليست صدفة. وذلك في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت".

وصرح عامر: "اتحاد الكرة اتخذ قراره دون اتفاق مسبق، قيل إن هناك أموالا قادما من فيفا مخصصة لعمل مسحات الأندية وأن تلك الأموال أرسلت لكل الاتحادات على مستوى العالم ولعبنا على هذا الأساس".

وواصل "فوجئنا بعد ذلك بطلب أموال المسحات السابق، هذا ليس منطقيا".

وأكمل "شأني شأن كل الأندية وما سيسري عليهم سيسري علينا، ولا علاقة لنا بالمسحات لأن اتحاد الكرة قال لنا إنه مسؤول عنها".

واستطرد "الحل في رابطة الأندية، لكن اتحاد الكرة لن يقوم بإنشائها لو انطبقت السماء على الأرض، لأنه يتلذذ بتعذيب بعض الأندية مثلنا، يعذبها إداريا وتحكيميا، 10 سنوات نتحدث عن الأمر ولو استمرينا 100 عام لن تنشئ".

وتابع "حتى حينما أنشئت كانت توصية بلا قيمة، مجرد هيكل، الأمور يجب أن توضع في نصابها الصحيح، المصلحة العامة أن نفعل مثل العالم المتقدم، مثل مصر تسير على خطط في كل شيء".

وعن هل تتجه الأندية إلى الفيفا للشكوى قال: "لا أعلم قانونية الشكوى، البداية هي الاتجاه للاتحاد المحلي نفسه، الأمر لا يستحق الاتجاه إلى فيفا، الحق بين، والجميع يعلم أين الصواب".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.(طالع التفاصيل)

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

وتطرق عامر للحديث حول رأيه في التحكيم قائلا: "توجهنا بالشكوى أكثر من مرة من أشياء تحكيمية صارخة، مثل ضربة الجزاء التي احتسبت ضدنا في الشوط الأول ضد الجونة، ليس لها علاقة بركلة الجزاء وليس رأيي فقط، بل رأي كل من يعرف في الكرة أو لا يعرف".

وواصل "كان أمرا مستفزا من الحكم، لدرجة أن تقنية حكم الفيديو طالبته بإعادة مشاهدة اللعبة، وكل المحللين ومن يتابع أو لا يتابع اللعبة قال إنها ليست ركلة جزاء، وأصر على احتسابها".

وتابع "في الدقيقة 84 كانت لنا ركلة جزاء واضحة، لكن تقنية حكم الفيديو طالبته بمراجعة اللقطة، كان هناك إصرار من الحكم على ذلك وله سابقة معنا تسببت في إيقاف الهاني سليمان لـ8 أسابيع".

وأردف "لا يجدي نفعا تواجد حكام من لديهم رواسب مع الأندية ومن لا يحكمون بعقلهم وقلبهم ويحكمون بطرق اختفت من أيام الجاهلية، تلك سادس مرة نتعرض لمهزلة تحكيمية، ثم يقولون سموحة ملك التعادلات؟ تشعر كأن هدفك وأملك يتضاءل".

واستطرد "شكوى الحكم؟ لا توجد فائدة من ذلك. في مباراة بيراميدز تخطت الكرة خط المرمى ثم قالوا ليس لدينا تقنية خط المرمى".

وتابع "قمنا بعمل المستحيل، تلك أشياء مقصودة من لجنة الحكام ضد نادي سموحة، التكرار يعني القصد، لا أشكك في ذمة أحد لكن هذا هو المعنى".

وأتم "تلك ليست كلماتي لكن أشياء مثبتة، لا أطعن في ذمة أحد الكل فوق رأسي كلهم أمناء ومحترمين، لكن هذا ما يحدث".

وتعادل سموحة مع مضيفه الجونة بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري يوم الثلاثاء.