التشكيل – محرز ودي بروين وسترلينج أساسيون ضد ولفرهامبتون

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:18

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه المستدعى للقاء ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء في لقاء مقدم من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

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في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: كايل ووكر- روبن دياز- إيمريك لابورتي- جواو كانسيلو

في الوسط: رودريجو- كيفن دي بروين- رياض محرز

في الهجوم: رحيم سترلينج- جابرييل خيسوس- بيرناردو سيلفا

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ12 بـ34 نقطة.

مانشستر سيتي ولفرهامبتون
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