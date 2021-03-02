التشكيل – محرز ودي بروين وسترلينج أساسيون ضد ولفرهامبتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه المستدعى للقاء ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء في لقاء مقدم من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: كايل ووكر- روبن دياز- إيمريك لابورتي- جواو كانسيلو

في الوسط: رودريجو- كيفن دي بروين- رياض محرز

في الهجوم: رحيم سترلينج- جابرييل خيسوس- بيرناردو سيلفا

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ12 بـ34 نقطة.