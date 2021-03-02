النحاس: كنا أفضل من المقاصة في الشوط الأول.. مستمر في منصبي مع المقاولون

يرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب إن فريقه كان أفضل من مصر للمقاصة في الشوط الأول وأن الأفضلية تبدلت بينهما في نظيره الثاني.

وتعادل المقاولون سلبيا بدون أهداف مع المقاصة في ملعب الجبل الأخضر اليوم الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري.

وتحدث النحاس لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "النقطة أفضل من لاشيء بالنظر لموقفنا لكننا كنا نهدف للفوز".

وواصل "بدأنا أول 25 دقيقة جيدا ولكن الرياح أثرت على المباراة ولم نستطع استغلال الفرص لتسجيل الأهداف".

واستدرك "لكن على مدار المباراة أرى أن أدائنا كان جيدا، كنا أفضل في الشوط الأول من الثاني، في الشوط الثاني كان المقاصة أفضل منا حتى الملعب ليس لنا أو لهم أفضلية لأنه أصبح ملعبا لكلينا في الدوري".

وعن الفترة الصعبة التي كان يمر بها فريقه بسبب كثرة الغيابات قال النحاس: "استطعنا تثبيت التشكيل في المباريات الأخيرة بعد فترة صعبة من الغيابات".

وعن مصيره مع المقاولون قال: "سوف أستمر بالنظر للثقة التي حصلت عليها من الإدارة في ظل الظروف الصعبة التي كنا نمر بها وخلال العامين الأخيرين حصلنا على المركز الخامس والرابع بعدما كان الفريق يتواجد في المراكز الأخيرة وأعمل على وضع المقاولون في مكانته الطبيعية".

ووصل رصيد المقاولون لـ15 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 بعدما خاض كل مبارياته الـ15.