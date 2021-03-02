بيراميدز يعترض على مواجهة المصري دون إجرائه لمسحات.. وإقرار طبيب الفريق يحل المشكلة

اعترض مسؤولو نادي بيراميدز، على مواجهة المصري في استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 13 للدوري، دون إجراء الأخير لمسحات للكشف عن فيروس كورونا.

وعلم FilGoal.com، أن مسؤولي بيراميدز بالملعب تواصلوا مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الذي طالبهم بلعب المباراة بشرط أن يوقع طبيب النادي المصري إقرارا بأن لاعبي الفريق لائقين طبيا، على مسؤوليته.

وانتهت الأزمة بتوقيع طبيب المصري على الإقرار، وتحميل بيراميدز مسؤولية إصابة أي من لاعبيه بفيروس كورونا للمصري البورسعيدي، واتحاد الكرة.

وكان مصدر باتحاد الكرة قد كشف لـ FilGoal.com، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب والمصري قد أعلنا خوض اللقاءات المقبلة في الدوري دون إجراء مسحات طبية.

فيما شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أن نتيجة مسحة أي فريق للكشف عن فيروس كورونا، سارية لمدة أسبوع من تاريخ إجرائها، حسب بروتوكول اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

يحل بيراميدز ضيفا على المصري في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من مسابقة الدوري.

يحتل المصري المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما بيراميدز يحل ثامنا برصيد 19 نقطة.