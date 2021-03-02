ميرور: سيتي يجعل هالاند هدفه الرئيسي في السوق الصيفية

جعل مانشستر سيتي من إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند هدفا رئيسيا له في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كما يتوقع أن يستمر النادي أيضا في سباق ضم ليونيل ميسي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن هناك شرطا جزائيا في عقد اللاعب (20 عاما) سيصبح جاهزا للتفعيل في عام 2022.

وصرح مصدر في النادي للصحيفة البريطانية: "كانت هناك صفقات مع مينو رايولا في الماضي، وإن كان يمثل لاعبا نحن مهتمون به، فلن تكون هناك أي مشكلة".

وواصل "على سبيل المثال، منذ عدة سنوات كان هناك تبادل وجهات نظر بين بيب جوارديولا وديمتري سيلوك وكيل أعمال يايا توريه، لكن ذلك لم يمنع تجديد عقد اللاعب".

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيسعى لضم اللاعب الذي يقدر سعره بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، مع وجود خيارات أخرى مثل روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في حالة عدم تمكنه من ضم النجم النرويجي الشاب.

هالاند شارك خلال الموسم الجاري في 26 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 27 هدفا وصنع 8 آخرين.