الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب دون راحة

الإثنين، 01 مارس 2021 - 00:12

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - طلائع الجيش

يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي اليوم الإثنين في تمام العاشرة صباحا دون الحصول على راحة بعد مواجهة طلائع الجيش.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب يوم الجمعة في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

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وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدم منح اللاعبين راحة واستئناف التدريبات لتجهيز الفريق للمواجهة الإفريقية.

وينفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

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