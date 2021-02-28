بثنائية أجايي.. الأهلي يهزم طلائع الجيش في الـ+90

قاد جونيور أجايي مهاجم الأهلي فريقه للفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ14 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وبعدما عاد الأهلي لخوض المباريات في الدوري المصري، وصل رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 12 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

ثنائية الأهلي سجلها أجايي، وسجل هدف الجيش الوحيد أحمد سمير.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي خلال المباراة وأنقذ المرمى الأحمر من عدة فرصة مؤكدة أمام لاعبي طلائع الجيش.

وصف المباراة

هدد طلائع الجيش مرمى الأهلي مبكرا بعدما انفرد أحمد سمير بمحمد الشناوي لكن حارس الفريق الأحمر تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 6.

ورد حسين الشحات بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد بسام حارس الطلائع.

وحصل جونيور أجايي على بطاقة صفراء بعدما عرقل أحمد هاني لاعب الجيش أمام منطقة جزاء الأهلي، ليحصل الفريق العسكري على ركلة حرة مباشرة من مكان مميز.

وتقدم أحمد سمير لتسديد الركلة في الدقيقة 26 ووضعها ببراعة في شباك الأهلي مسجلا الهدف الأول لطلائع الجيش.

لكن الأهلي رد سريعا وسجل التعادل في الدقيقة 31 بضربة رأسية من أجايي بعد عرضية من أفشة.

وكاد عمرو جمال أن يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش بعدما قابل عرضية علي الفيل بضربة رأسية وهو يقف أمام المرمى، لكن الشناوي واصل تألقه وأمسك بالكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 57 أجرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تبديل مزدوج بنزول كل من فرانك ستيفن وإسلام محارب بدلا من مصطفى جمال وإبراهيما كونيه.

ودفع موسيماني بالثنائي طاهر محمد ووالتر بواليا بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف في محاولة لتنشيط الهجوم الأحمر في الدقيقة 63.

ثم شارك محمود كهربا بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 74.

وضغط الأهلي بقوة في محاولة لإحراز التعادل ولكن دون ترجمة للفرص أمام مرمى محمد بسام.

وكاد ناصر منسي المهاجم البديل أن يسجل في الوقت القاتل لطلائع الجيش بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة إسلام محارب لكن الشناوي تصدى للكرة.

هدف قاتل

وفي الوقت بدلا من الضائع وفي الدقيقة 91 ومع الضغط القوي من الأهلي نجح أجايي في تسجيل الهدف الثاني له وللأحمر بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء من عرضية طاهر محمد طاهر من الناحية اليمنى.

وكاد طلائع الجيش أن يسجل التعادل بضربة رأسية من ناصر منسي في الوقت بدلا من الضائع لكن محمد الشناوي واصل تألقه وأمسك بالكرة.

ودفع موسيماني بلاعب الوسط المالي أليو ديانج بدلا من أفشة في الدقائق الأخيرة المتبقية.

ليطلق الحكم صافرة النهاية ويعلن فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، بعدما مرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة.

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