قائد فيتا كلوب لـ في الجول: هدفنا استغلال كل الفرص لتحقيق الفوز على الأهلي

السبت، 27 فبراير 2021 - 22:17

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - فيتا كلوب

يرى دجوما شباني قائد فريق فيتا كلوب الكونغولي أن فريقه يجب أن يستغل كل الفرص التي تتاح له أمام الأهلي، من أجل الخروج بالفوز من هذه المواجهة.

وقال دجوما شباني لـFilGoal.com: "الأهلي فريق كبير ونحترمه كثيرا، لكنها في النهاية المباراة في دوري الأبطال وكل شيء من الممكن أن يحدث، ونسعى لتحقيق نتيجة جيدة خاصة وأننا فريق كبير ولدينا قدرات كثيرة".

وأضاف "لا نخاف من مواجهة الأهلي وجئنا إلى القاهرة من أجل الاستفادة من كل الفرص التي تتاح لنا للفوز بالمباراة".

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وواصل "لم نكن موفقين في مباراة سيمبا خاصة أن الفريق التنزاني لم يقدم شيئا في اللقاء، فقط حصلوا على ركلة جزاء سجلوا منها هدف الفوز".

وأتم تصريحاته "أثبتنا بعد ذلك قوتنا بالفوز على المريخ في ملعبه ونحن الآن على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا بالتأهل من المجموعة، ونسعى للوصول إلى أبعد مندى في البطولة".

ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وينفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

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