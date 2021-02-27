مدرب فيتا كلوب لـ في الجول: أعرف موسيماني.. ومواجهة الأهلي صعبة بعد هزيمته من سيمبا

السبت، 27 فبراير 2021 - 21:48

كتب : محمد عبد العظيم

علي معلول - الأهلي - فيتا كلوب

يرى فلورانت إبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي أن مواجهة فريقه للأهلي ستكون صعبة للغاية بعد خسارة الأحمر أمام سيمبا.

ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وقال فلورانت إبينجي لـFilGoal.com: "مواجهة الأهلي صعبة للغاية خاصة أنها تأتي بعد هزيمة الفريق الأحمر من سيمبا لذلك فإنه سيلعب بكل قوة لتحقيق الفوز وعدم خسارة أي نقاط جديدة".

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وأضاف "سندخل المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشوارنا نحن دور الثمانية".

واستمر في تصريحاته "بدأنا المجموعة بشكل سيئ بالهزيمة أمام سيمبا على أرضنا وكما قلت قبل مواجهة المريخ إننا في موقع صعب ونحتاج للفوز وهو ما نجحنا فيه بفضل اللاعبين واستطعنا تحقيق فوزا كبيرا خارج ملعبنا".

وواصل "قررنا السفر من الخرطوم إلى القاهرة مبكرا بعد موافقة الاتحاد الكونغولي على تأجيل مباراة فريقنا في الدوري، لذلك أصبح لدينا وقت جيد للاستعداد لمواجهة الأهلي".

وأتم تصريحاته "أعرف موسيماني جيدا وأيضا الأهلي وتواجهنا عدة مرات، لذلك كل فريق يعرف كيف يلعب الآخر، ونأمل في العودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في ملعبنا".

وينفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

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