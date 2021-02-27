توخيل: يونايتد كبّدني أسوأ هزيمة في مسيرتي.. أود رد الصاع صاعين

السبت، 27 فبراير 2021 - 10:49

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن خسارته في 2019 أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هي الأسوأ في مسيرته التدريبية.

ويستعد الألماني لمواجهة جديدة أمام فريق الشياطين الحمر يوم الأحد، الفريق الذي أقصاه من البطولة القارية قبل عامين وهو مدرب لباريس سان جيرمان.

وأوضح توخيل في مؤتمر صحفي "سأكون صريحا للغاية، بعد هذه المباراة ظللت يومين أعاني، لم يكن بمقدوري التحدث مع أحد والتفكير في أي شيء بخلاف الهزيمة".

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واستمر المدرب الأسبق لدورتموند "ربما الخسارة كانت الأسوأ لي لأنها جاءت من لا شيء. الظروف التي حدثت، ظللت يومين أعاني كمدرب".

وأضاف "لا يمكن مقارنة المباراتين ببعضهما البعض. قلت لكم كيف شعرت بعد هذه الخسارة. كلنا يعلم أنه صعب تقبل الخسارة. هل أتقبل الخسارة؟ ربما لا، لكن قل لي من يتقبل خسارة كهذه".

وأتم "أود رد الصاع صاعين. نحب البطولة ونحب الفوز والقتال عليها، وهذا ما نتطلع إليه يوم الأحد".

بعد انتصار بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد قلب يونايتد الطاولة على رجال توخيل وأسقط باريس في فرنسا بنتيجة 3-1 في ثمن نهائي دوري الأبطال 2018-2019.

ويستضيف تشيلسي فريق يونايتد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توخيل تشيلسي مانشستر يونايتد
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