أبو جريشة: تمنيت إقامة لقاء الأهلي المقبل في الإسماعيلية

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 15:33

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

أوضح علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي أن ناديه يحترم قرار الاتحاد المصري بإقامة مواجهة الأهلى على استاد الإسكندرية.

وأعلن اتحاد الكرة أمس الخميس، جدول 7 جولات جديدة للدوري المصري، تحددت خلالها مواجهتي الأهلي ضد الإسماعيلي والمصري على استاد الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

وقال أبو جريشة في تصريحات صحيفة: "لماذا لا يلعب الأهلي في الإسماعيلية خاصة أن العلاقة بين الناديين على خير ما يرام وتقوم على الاحترام ولا يوحد ما يعكر صفو العلاقة".

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وأضاف "كنا نتمنى أن يكون لقائنا القادم أمام الأهلي في الإسماعيلية، خاصة أن الزمالك يخوض مبارياته ضدنا هنا وتخرج هذه المباريات في جو رياضي محترم".

وأتم "الفريق سينهى معسكره التدريبى المغلق بالعين السخنة يوم الإثنين وذلك بعد حدد اتحاد الكرة 5 مارس موعدا لمواجهة وادى دجلة وسيبدأ الفريق استعداداته للقاء اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم".

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي والأهلي يوم العاشر من مارس المقبل.

وكان الإسماعيلي قد خاطب اتحاد الكرة لإقامة اللقاء في استاد المكس بدلا من برج العرب. (طالع التفاصيل)

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

الإسماعيلي الأهلي في الدوري
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