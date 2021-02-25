اتحاد الكرة يكشف عن ملعب مباراتي الأهلي مع المصري والإسماعيلي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملعب مباراتي الأهلي مع المصري والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري.

وحسب الجدول المنشور عبر صفحة اتحاد الكرة المصري، فإن الأهلي سيلاقي الإسماعيلي والمصري على استاد الإسكندرية. (طالع الجدول المنشور كاملا)

الأهلي يواجه المصري والإسماعيلي سنويا على استاد برج العرب بقرار من الأمن.

وأصدر الإسماعيلي بيانا رسميا أمس الأربعاء، طلب فيه نقل مباراته مع الأهلي إلى استاد المكس.

أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، رد عبر FilGoal.com بأن اتحاد الكرة لم يتلق موافقة الأمن على موعد وملعب المباراة من الأساس لينظر في طلب نقلها، وإن كان لا يمانع المبدأ. (طالع التفاصيل)

وحسب الجدول المنشور، يلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم 10 مارس على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ12.

الأهلي سيلاقي النادي المصري أيضا يوم 27 أبريل على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ15.

الجدول المنشور حدد استاد الإسكندرية كذلك ملعبا لكافة مباريات المصري بدلا من استاد برج العرب.