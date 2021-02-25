اتحاد الكرة يكشف عن ملعب مباراتي الأهلي مع المصري والإسماعيلي

الخميس، 25 فبراير 2021 - 13:31

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملعب مباراتي الأهلي مع المصري والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري.

وحسب الجدول المنشور عبر صفحة اتحاد الكرة المصري، فإن الأهلي سيلاقي الإسماعيلي والمصري على استاد الإسكندرية. (طالع الجدول المنشور كاملا)

الأهلي يواجه المصري والإسماعيلي سنويا على استاد برج العرب بقرار من الأمن.

أخبار متعلقة
أجندة الأهلي - 13 مباراة في 66 يوما بجميع المسابقات.. وقمتان أمام الزمالك مجموعة الأهلي – المريخ يُصدر بيانا ضد "اتحاد الجماهير" مهند لاشين يعلن انضمامه لمنتخب مصر: لن تكون الأخيرة.. وهزيمة الأهلي لن تؤثر عليه أمامنا قائمة الإسماعيلي - 33 لاعبا استعدادا للقاء الأهلي.. وعودة عبد الرحمن مجدي وغياب صبحي

وأصدر الإسماعيلي بيانا رسميا أمس الأربعاء، طلب فيه نقل مباراته مع الأهلي إلى استاد المكس.

أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، رد عبر FilGoal.com بأن اتحاد الكرة لم يتلق موافقة الأمن على موعد وملعب المباراة من الأساس لينظر في طلب نقلها، وإن كان لا يمانع المبدأ. (طالع التفاصيل)

وحسب الجدول المنشور، يلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم 10 مارس على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ12.

الأهلي سيلاقي النادي المصري أيضا يوم 27 أبريل على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ15.

الجدول المنشور حدد استاد الإسكندرية كذلك ملعبا لكافة مباريات المصري بدلا من استاد برج العرب.

في الدوري الأهلي المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أجندة الزمالك - مواعيد كل المباريات في الدوري والكأس وإفريقيا بين مارس ومايو 29 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف عن ملعب مباراتي الأهلي مع المصري والإسماعيلي 33 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي - 13 مباراة في 66 يوما بجميع المسابقات.. وقمتان أمام الزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: هذه هي أسباب انتصاراتنا المتتالية 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جدول الدوري - الإعلان عن مواعيد 7 جولات جديدة ومؤجلات الكأس.. القمة في رمضان ساعة | الدوري المصري
محمد عواد: كامل تركيزي مع الزمالك رغم شعوري بالظلم في عديد المرات ساعة | الدوري المصري
باسم مرسي: الزمالك سيتوج بالدوري بشرط.. ولم أشعر بالإحباط لعدم عودتي ساعة | الدوري المصري
باسم مرسي: بالأرقام نسختي في 2014 أفضل من مصطفى محمد.. ونصيحة لـ مروان محسن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي
قد ينال إعجابك