الإسماعيلي يخاطب اتحاد الكرة لنقل مباراة الأهلي إلى المكس

خاطب الإسماعيلي، اتحاد الكرة، بمطالبة لنقل مباراة الفريق أمام الأهلي إلى استاد المكس.

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم 10 مارس المقبل، في استاد برج العرب.

وأوضح الإسماعيلي، أن الطلب جاء بناء على رغبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسني دراجان يوفيتش.

واستضاف استاد المكس أحد أهم لقاءات الأهلي والإسماعيلي عبر تاريخ مواجهاتهما، والتي انتهت بفوز الأهلي 1-0 في اللقاء الفيصل لدوري 2008/2009.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 16 في جدول الدوري الممتاز، في موسم مخيب لم يحصد فيه الدراويش سوى 9 نقاط من 13 مباراة.

أما الأهلي فحصد 21 نقطة من 9 مباريات في المركز الثالث.