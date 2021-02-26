مصدر من كاف لـ في الجول: قطر طلبت إقامة السوبر الإفريقي 28 مايو

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 10:05

كتب : محمد عبد العظيم

السوبر الإفريقي

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" موقف إقامة السوبر القاري في شهر مايو المقبل في تصريحات لـ FilGoal.com.

ولم يتحدد بعد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "خلال الأيام الماضية تقدم الاتحاد القطري بطلب لإقامة السوبر يوم 28 مايو المقبل، إذ يراه الاتحاد موعدا مناسبا للفريقين".

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وأضاف "عُرض الأمر على لجنة المسابقات التي قدمت بدورها رأيها للجنة الطوارئ في اجتماعها الأخير".

وأتم "المناقشات لا زالت مستمرة، وقد نستقر على الموعد النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل ملائمة هذا المقترح مع مواعيد البطولات الإفريقية".

ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي في قطر للمرة الثالثة على التوالي.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتغلب نهضة بركان على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية.

السوبر الإفريقي في إفريقيا الأهلي نهضة بركان
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