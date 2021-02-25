جدول الدوري - الإعلان عن مواعيد 7 جولات جديدة ومؤجلات الكأس.. القمة في رمضان

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد 7 جولات جديدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مؤجلات كأس مصر.

اتحاد الكرة كشف عن مواعيد وملاعب مباريات الجولات من الـ 15 حتى الجولة 21.

وتحدد موعد قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، والمؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، في 18 أبريل المقبل على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف.

وستكون قمة الدور الثاني من الجولة الـ21 يوم 10 مايو المقبل.

اتحاد الكرة أشار في وقت سابق إلى إمكانية إقامة القمة في شهر رمضان، وهذا ما تم في موعد قمة الدور الأول.

من جهة أخرى، حدد اتحاد الكرة يوم 14 أبريل المقبل موعدا لمؤجلات كأس مصر لفرق الأهلي، والزمالك، وبيراميدز بدور الـ32 للمسابقة.

وأخيرا، كشف اتحاد الكرة أيضا عن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر، وتبدأ يوم 8 مارس.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المُديرة لاتحاد الكرة قد صرح لـ FilGoal.com بأن اتحاد الكرة سيعلن جدول مباريات الدوري حتى الجولة 21 اليوم الخميس بعد ورود الموافقات الأمنية على ملاعب ومواعيد المباريات.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

وكذلك تم الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ 32 المؤجلة من كأس مصر لكل من الأهلي والزمالك وبيراميدز، وجاءت كالآتي: