مجاهد لـ في الجول: لا نمانع إقامة لقاء الإسماعيلي والأهلي في المكس.. ولكن

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

بادجي - الأهلي - الإسماعيلي

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، موقف مباراة الإسماعيلي والأهلي.

وقال مجاهد في تصريحات لـFilGoal.com: "لا نمانع إقامة لقاء الإسماعيلي والأهلي على استاد المكس أو حتى الإسكندرية، لكن حسب موافقة الأمن".

وأوضح "لم نتلق موافقة الأمن والأمانة العامة للقوات المسلحة على مواعيد وملاعب المباريات التالية بعد من الأساس لكي نعرف ملعب المباراة ثم نتشاور في طلب نقله".

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الإسماعيلي تقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، لنقل مباراته مع الأهلي من استاد برج العرب إلى استاد المكس.

ويلعب الإسماعيلي مع الأهلي يوم 10 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

رئيس اتحاد الكرة أكمل "انتهينا من تحديد مواعيد مباريات الدروي حتى الجولة الـ21 وأرسلناها للأمن، وننتظر الموافقات للإعلان عنها غدا الخميس".

واستمر "راعينا الأندية المشاركة في البطولات الخارجية خلال وضع مواعيد المباريات، والأولوية ستكون للمنتخب الأول بكل تأكيد".

مجاهد أتم "تجمع منتخب مصر سيكون يوم 20 مارس، والسفر يوم 22 مارس على متن طائرة خاصة إلى كينيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا في شهر مارس خلال الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

في الدوري الإسماعيلي الأهلي اتحاد الكرة
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