عضو مجلس إدارة سيمبا لـ في الجول: مهمتنا صعبة رغم الفوز على الأهلي

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 18:31

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي ضد سيمبا - أجايي

يرى علي محمد عضو مجلس إدارة نادي سيمبا أن مهمة فريقه في دوري أبطال إفريقيا لا تزال صعبة رغم الفوز على الأهلي.

وخسر الأهلي أمام سيمبا بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال علي محمد لـFilGoal.com: "سعداء بالفوز على الأهلي وأصبحنا نمتلك 6 نقاط في المجموعة ولا يزال لدينا 4 مباريات للتأهل للمعركة الكبرة".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: قادرون على حسم التأهل رغم الخسارة أمام سيمبا وائل جمعة: موسيماني يتحمل خسارة الأهلي أمام سيمبا لافتقاده الشجاعة الهجومية بنفس نتيجة 2019.. سيمبا يتصدر المجموعة بعد انتصاره على الأهلي فيتا كلوب يسحق المريخ برباعية في السودان ويشعل مجموعة الأهلي

وشدد "مهمتنا صعبة ولكن لابد أن نثق في قدراتنا".

وأتم تصريحاته "رسالتي إلى اللاعبين والجهاز الفني هي أننا لابد أن نستمر في العمل وأن نحافظ على روح الانتصار، ونحن فخورين بهم".

ويتصدر سيمبا المجموعة الأولى من دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، ثم المريخ السوداني في المركز الرابع دون نقاط.

سيمبا الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش: ميلان سيتعافى ويعود 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
مركز التحكيم يلغي لائحة الزمالك الحالية.. ومصدر بـ الأولمبية يوضح مصير اللجنة المديرة للنادي ساعة | مصر
عضو مجلس إدارة سيمبا لـ في الجول: مهمتنا صعبة رغم الفوز على الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
هشام نصر ينتقد عقوبة الاتحاد الدولي: هناك تعمد لإيقاف نجاح كرة اليد المصرية ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف سبب استبعاد شيكابالا من لقاء الزمالك وتونجيث ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: قادرون على حسم التأهل رغم الخسارة أمام سيمبا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ماذا يحدث عندما يحصد الأهلي 3 نقاط من أول جولتين؟ بين أغلى بطولتين ومشاركتين سيئتين 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إفريقيا – تونجيث (0) - (0) الزمالك.. السنغاليون يهدرون أخطر فرصة في اللقاء 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 4 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة
قد ينال إعجابك