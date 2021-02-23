بنفس نتيجة 2019.. سيمبا يتصدر المجموعة بعد انتصاره على الأهلي

خسر الأهلي بنتيجة 1-0 أمام ضيفه سيمبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء.

هدف المباراة الوحيد سجله لويس ميكيسوني لاعب سيمبا من تسديدة لا تصد ولا ترد.

هذا الفوز رفع رصيد سيمبا من النقاط إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما أصبح الأهلي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتعد تلك هي ذاتها نتيجة مباراة الفريقين في عام 2019 في تنزانيا، إذ خسر الأهلي بنتيجة 1-0 أيضا في دور المجموعات.

كما أن تلك هي المواجهة الخامسة للأهلي ضد سيمبا في بطولات إفريقيا بشكل عام والثالثة في دوري الأبطال، وخسر الأهلي 3 مرات وفاز مرتين.

شوط بعنوان: تألق الشناوي وهدف لا يصد

بداية اللقاء كانت حذرة للغاية، كما توقف اللقاء في الدقيقة الثالثة لعلاج محمد هاني بعد سقوطه مصابا، إلا أن أولى تهديدات أصحاب الأرض ظهرت في الدقيقة الخامسة.

التهديد الأول بعد تمريرة بينية خطيرة للغاية في ظهر دفاعات الأهلي لتصل إلى لويس ميكيسوني المتألق والذي انطلق لكن محمد الشناوي كان بالمرصاد وأنقذ الموقف.

وسقط الشناوي مصابا بعد التصدي الرائع في الدقيقة السادسة إلا أنه عاد للمشاركة بعد تلقي العلاج.

ووصلت تمريرة بينية إلى الظهير الأيسر شوماري كابومبي لكن محمد الشناوي تألق مجددا في الدقيقة 11 وأمسك بالكرة قبل تشكيل خطورة.

وجاءت أولى ملامح خطورة الأهلي في الدقيقة 17 بعد تمريرة من أليو ديانج وصلت إلى جونيور أجايي الذي مرر بطريقة رائعة إلى محمود كهربا والذي سدد بدوره لكنها مرت أعلى المرمى.

وتعرض بواليا لإصابة قوية في الدقيقة 22 وخرج محمولا على نقالة، إلا أنه عاد بعد 3 دقائق للمشاركة بعد علاجه.

وسجل سيمبا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31 بعد تسديدة لا تصد ولا ترد بعد تمريرة من حسن ديلونجا وصلت إلى ميكيسوني الذي أرسل تسديدة لا تصد ولا ترد سكنت شباك الشناوي.

وأرسل كابومبي تسديدة أخرى قوية في الدقيقة 39 لكن محمد الشناوي تألق وأبعد الكرة بمساعدة القائم لتتحول إلى ركنية.

وأرسل كريس موجالو تسددية قوية للغاية في الدقيقة 40 لكن محمد الشناوي تألق مجددا وأبعد الكرة.

شوط المحاولات

في الشوط الثاني سنحت لسيمبا فرصة خطيرة للغاية بعد انطلاقة من مازاميرو ياسين وعرضية على حافة منطقة الست ياردة دون تدخل من لاعبي الأهلي مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 52 حاول الأهلي على مرمى سيمبا بعد كرة ثابتة وصلت إلى رأس حمدي فتحي لكنه سدد بعيدا عن المرمى.

وظهرت خطورة سيمبا مجددا في الدقيقة 59 بعد انطلاقة من كابومبي وفرصة خطيرة وصلت إلى موجالو الذي انطلق داخل المنطقة لولا محمد الشناوي.

وشارك الثنائي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية بدلا من محمود كهربا ووالتر بواليا في الدقيقة 60.

واخترق ميكيسوني دفاعات الأهلي دون ضغط بشكل خطير للغاية ثم مرر إلى مازاميرو في الدقيقة 72 لتصل إليه والذي انطلق بدوره وسدد لكن الكرة تحولت إلى ركنية.

وشارك الثنائي محمد شريف ومروان محسن بدلا من جونيور أجايي وأكرم توفيق في الدقيقة 78.

وهدد الأهلي مرمى سيمبا في الدقيقة 82 بعد تبادل للكرة بين محمد هاني وأفشة وأرسل الأخير عرضية أرضية على حافة منطقة الست ياردة لكنها مرت وأبعدها دفاع سيمبا.

وشارك أيمن أشرف بدلا من محمود وحيد في الدقيقة 85.

وبعد مشاركته بدقيقة انطلق وأرسل كرة عرضية متقنة في الدقيقة 86 إلى رأس ديانج الذي سدد لكنها مرت أعلى العارضة.

واقترب الأهلي من تسجيل التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد كرة طولية ضبطها مروان محسن أمام محمد شريف داخل المنطقة ليسدد الأخير لكن أشيشي مانولا يتألق ويبعد الكرة إلى ركنية.

وأرسل أفشة تسديدة قوية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني لكنها مرت أعلى المرمى.

انتصار سيمبا جعله يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 عن أقرب منافسيه فيتا كلوب والأهلي، و6 نقاط عن المريخ متذيل المجموعة.

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