مؤتمر موسيماني: قادرون على حسم التأهل رغم الخسارة أمام سيمبا

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه قادر على حسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من سيمبا التنزاني.

وخسر الأهلي أمام سيمبا بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يزال أمامنا 4 مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المواجهة المقبلة".

وأضاف "دخلنا مباراة سيمبا بهدف اللعب على الاستحواذ في منتصف الملعب، وأتيحت لنا فرص في الشوط الأول لكن لم تترجم لأهداف، ومثل هذه المباريات تتأثر بهدف أو فرصة".

وأشار "المباراة كان من الممكن أن تلعب في ظروف أفضل من هذه الأجواء الصعبة، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير فيما هو قادم".

وأتم تصريحاته "أنا مدرب محترف ولا يشغل بالي حضور الجماهير ما دام الاتحاد الإفريقي قرر ذلك، ولكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة لا تحدث في أي مكان في العالم".

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