مؤتمر موسيماني: قادرون على حسم التأهل رغم الخسارة أمام سيمبا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 17:55

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه قادر على حسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من سيمبا التنزاني.

وخسر الأهلي أمام سيمبا بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يزال أمامنا 4 مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المواجهة المقبلة".

أخبار متعلقة
ماذا يحدث عندما يحصد الأهلي 3 نقاط من أول جولتين؟ بين أغلى بطولتين ومشاركتين سيئتين وائل جمعة: موسيماني يتحمل خسارة الأهلي أمام سيمبا لافتقاده الشجاعة الهجومية بنفس نتيجة 2019.. سيمبا يتصدر المجموعة بعد انتصاره على الأهلي فيتا كلوب يسحق المريخ برباعية في السودان ويشعل مجموعة الأهلي

وأضاف "دخلنا مباراة سيمبا بهدف اللعب على الاستحواذ في منتصف الملعب، وأتيحت لنا فرص في الشوط الأول لكن لم تترجم لأهداف، ومثل هذه المباريات تتأثر بهدف أو فرصة".

وأشار "المباراة كان من الممكن أن تلعب في ظروف أفضل من هذه الأجواء الصعبة، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير فيما هو قادم".

وأتم تصريحاته "أنا مدرب محترف ولا يشغل بالي حضور الجماهير ما دام الاتحاد الإفريقي قرر ذلك، ولكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة لا تحدث في أي مكان في العالم".

الأهلي سيمبا موسيماني دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هشام نصر ينتقد عقوبة الاتحاد الدولي: هناك تعمد لإيقاف نجاح كرة اليد المصرية 4 دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف سبب استبعاد شيكابالا من لقاء الزمالك وتونجيث 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: قادرون على حسم التأهل رغم الخسارة أمام سيمبا 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماذا يحدث عندما يحصد الأهلي 3 نقاط من أول جولتين؟ بين أغلى بطولتين ومشاركتين سيئتين 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إفريقيا – تونجيث (0) - (0) الزمالك.. تهديد أول من أسامة فيصل 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
وائل جمعة: موسيماني يتحمل خسارة الأهلي أمام سيمبا لافتقاده الشجاعة الهجومية 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الإسماعيلي يجري تغييرات في الجهاز الطبي 55 دقيقة | الدوري المصري
بنفس نتيجة 2019.. سيمبا يتصدر المجموعة بعد انتصاره على الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 4 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة
قد ينال إعجابك