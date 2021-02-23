وائل جمعة: موسيماني يتحمل خسارة الأهلي أمام سيمبا لافتقاده الشجاعة الهجومية

يرى وائل جمعة نجم الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر يتحمل مسؤولية الخسارة أمام سيمبا التنزاني.

وخسر الأهلي أمام سيمبا بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال وائل جمعة عقب المباراة في قناة بي إن سبورتس: "موسيماني يتحمل مسؤولية اختياراته وتعامله مع ظروف اللقاء والخسارة أمام سيمبا".

وأضاف "كما أخطأ في التغييرات وأضاع على الأهلي مباراة سيمبا وافتقد الشجاعة الهجومية في التغييرات التي جاءت متأخرة".

وواصل "حمدي فتحي وهاني وبانون يعانون من إجهاد شديد ولكن باقي الفريق لا يعاني من الإجهاد بدليل أن الأهلي كان يضغط بقوة بعد الدقيقة 80 في محاولة لإحراز التعادل".

وأشار "الإجهاد ليس مبررا للهزيمة وأيضا التراجع الدفاعي".

وشدد "هناك أمر واحد جيد من هزيمة الأهلي أمام سيمبا وهو عودة للاعبين وموسيماني إلى صوابهم وتركيزهم بعد فترة من الشعور بنشوة إنجاز المركز الثالث في مونديال الأندية".

واستمر في تصريحاته "الأهلي أضاع على نفسه 90 دقيقة كاملة من اللعب بتشكيل خاطئ لذلك لا أرى سببا لاعتراض سيد عبد الحفيظ على الحكم بسبب إهدار بعض دقائق الوقت بدل الضائع".

وأتم تصريحاته "على موسيماني أن يجهز لاعبي الأهلي بأفضل شكل لمباراة فيتا كلوب المقبلة لأن المنافسة في المجموعة أصبحت أصعب بعد خسارة المريخ على ملعبه".