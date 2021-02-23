فيتا كلوب يسحق المريخ برباعية في السودان ويشعل مجموعة الأهلي

فاز فريق فيتا كلوب الكونغولي على المريخ السوادني بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأخير في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. ليشعل المجموعة التي تضم أيضا الأهلي وسيمبا التنزاني.

تقدم السماني الصاوي للمريخ في الدقيقة 8، لكن زكريا موموني تعادل لفيتا كلوب في الدقيقة 28.

وتقدم دجوما شاباني لفيتا كلوب في الدقيقة 37، وعزز أميدي مساسي النتيجة في الدقيقة 68 وعاد موموني ليختتم أهدافه فريقه في الدقيقة 83.

ويعد الانتصار هو الأول لفيتا كلوب في المجموعة، بعدما خسر على ملعبه في المباراة الماضية ضد سيمبا بهدف في مباريات الجولة الأولى.

وبهذه النتيجة حصد فيتا كلوب أول 3 نقاط له في المجموعة.

ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف الأهلي بفارق الأهداف.

فيما يتصدر سيمبا المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الأهلي. (طالع التفاصيل)

بينما يقبع المريخ في المركز الأخير دون أي نقاط.

ويلعب فيتا كلوب في الجولة المقبلة ضد الأهلي في القاهرة، بينما يلعب المريخ ضد سيمبا في السودان.