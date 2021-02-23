تقرير: أجويرو عُرض على برشلونة.. والنادي مهتم بمهاجم سوسيداد

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي - مرسيليا

لا تزال رغبة برشلونة في تدعيم خط هجومه مستمرة، إذ لا يمتلك الفريق سوى مهاجم واحد فقط في قائمته.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي عُرض برشلونة.

وأوضحت الشبكة أن برشلونة قد يلجأ لأجويرو بعقد قصير الأجل حتى تتحسن الأوضاع المالية للفريق ويكون قادر على الإنفاق بشكل أفضل.

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وينتهي عقد أجويرو (32 عاما) بنهاية الموسم الحالي مع مانشستر سيتي.

إلا أن برشلونة أبدى اهتماما خاصا بـ ألكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد بحسب ما علمت الشبكة الأمريكية من أحد المصادر.

وأشار التقرير أن أداء إيزاك أبهر الكشافين في برشلونة، وأن النادي كان يراقبه منذ انضمامه للنادي الإسباني قادما من بروسيا دورتموند.

ويمتد عقد إيزاك مع سوسيداد حتى عام 2024 ولديه شرط جزائي مُقدر بـ 70 مليون يورو، لكن دورتموند لديهم الحق في إعادة الشراء مقابل 30 مليون يورو فقط.

ولعب إيزاك (21 عاما) 73 مباراة وسجل خلالها 28 هدفا في كل المسابقات مع ريال سوسيداد.

ولا يمتلك برشلونة في قائمته سوى مارتن برايثوايت في مركز المهاجم الصريح.

برشلونة سيرجيو أجويرو
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