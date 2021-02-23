الرجاء: مجموعتنا مع بيراميدز صعبة.. لدينا رحيمي أحد أبرز اللاعبين حاليا

يرى سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي أن مجموعة فريقه في الكونفدرالية بجوار فريق بيراميدز صعبة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات للكونفدرالية 2020-2021 عن وقوع بيراميدز ضد الرجاء، بطل المغرب، ونكانا الزامبي والفائز من مواجهة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي ونامونجو التنزاني.

وقال وهبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "فريق بيراميدز قوي والمجموعة بالكامل صعبة، دائما ما تكون المواجهات المغربية المصرية أو المغربية ضد المغرب العربي صعبة".

وتابع "الرجاء يشارك في أي بطولة لينافس عليها وهو مرشح للتتويج بالبطولة بجانب النجم الساحلي ونهضة بركان"

وأضاف وهبي "نعم بيراميدز يملك لاعبين جيدين، لكن نراهن على لاعبينا وسفيان رحيمي أحد أبرز اللاعبين في الوقت الحالي وهداف أمم إفريقيا للمحليين".

وعن العروض المقدمة للاعب أوضح "بالطبع سفيان رحيمي حصل على عدة عروض بسبب تألقه لكن ليس من بينهم عروض مصرية وجدد تعاقده مع الرجاء لمدة 4 سنوات".

وشدد "تركيز رحيمي حاليا على الفوز بالبطولات مع الرجاء بعد تجديد تعاقده".

وينطلق دور المجموعات في 10 مارس المقبل وينتهي 28 إبريل.

وبعده سيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة جديدة لتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

واختتم تصريحاته "بدر بانون وبكل فخر أصبح سفير للكرة المغربية في مصر وينال إعجاب الجماهير بسبب الأداء الجيد".