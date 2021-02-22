سلبية مسحة الأهلي استعدادا لـ سيمبا

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 16:00

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

أعلن الأهلي سلبية مسحته الطبية والتي خضع لها في تنزانيا استعدادا لمواجهة مضيفه سيمبا يوم الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي حامل لقب البطولة لتعزيز تصدره لترتيب المجموعة الأولى.

ويتصدر الأهلي الترتيب بفارق الأهداف عن سيمبا.

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وسحق الأهلي ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

بينما تفوق سيمبا بهدف على مضيفه فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديمقراطية.

وينطلق لقاء سيمبا والأهلي الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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