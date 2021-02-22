سكولز: ما يفعله دي خيا بات أزمة في يونايتد

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

انتقد بول سكولز نجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق، ديفيد دي خيا حارس مرمى الأول، مشيرا إلى أن الأخير يتسبب في استقبال أهداف عديدة.

وقال سكولز عبر قناة BT Sport:"سجل الفريق في الخروج بشباك نظيفة من المباريات ليس جيدا".

وأضاف بعد فوز يونايتد على ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد "قلنا ذلك قبل المواجهة، أعتقد أن هذه نقطة الضعف الأبرز في الفريق".

أخبار متعلقة
المصري يعلن استدعاء منتخب الكونغو الديموقراطية لمهاجمه لمعسكر مارس المقبل طبيب الأهلي: ناصر ماهر يعود للمران الجماعي خلال أيام.. ووليد سليمان أمامه 15 يوما مصدر بالاتحاد المغربي لـ في الجول: اخترنا بوركينا فاسو لاستضافة لقاء الوداد وكايزر تشيفز مواعيد مباريات الإثنين 22 فبراير 2021.. كليوباترا ضد المحلة والمصري ضيف سموحة

واستمر "ديفيد مرة أخرى، ليس جيدا، باتت أزمة حقيقية. دي خيا ضرب الكرة في بقعة ليست مناسبة".

واستقبل دي خيا 29 هدفا في 23 مباراة شارك بها في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم احتلال يونايتد لوصافة الدوري بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، إلا أن هناك 9 فرق في البطولة استقبل كل منها أهدافا أقل منه.

ويستضيف يونايتد فريق ريال سوسييداد الإسباني يوم الخميس في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وبعد 3 أيام يحل ضيفا على تشيلسي في الدوري.

مانشستر يونايتد دي خيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو: لن ننخدع بوضع كروتوني في جدول الدوري 15 دقيقة | الدوري الإيطالي
سكولز: ما يفعله دي خيا بات أزمة في يونايتد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري يعلن استدعاء منتخب الكونغو الديموقراطية لمهاجمه لمعسكر مارس المقبل 27 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي: ناصر ماهر يعود للمران الجماعي خلال أيام.. ووليد سليمان أمامه 15 يوما 53 دقيقة | مصر
مصدر بالاتحاد المغربي لـ في الجول: اخترنا بوركينا فاسو لاستضافة لقاء الوداد وكايزر تشيفز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الإثنين 22 فبراير 2021.. كليوباترا ضد المحلة والمصري ضيف سموحة ساعة | مصر
موناكو يفوز على سان جيرمان ويحقق ما لم يحدث منذ عام 2012 10 ساعة | الدوري الفرنسي
إنبي: حكم الفيديو المساعد لم يحتسب ضربتين جزاء لنا ضد الإسماعيلي 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك