سكولز: ما يفعله دي خيا بات أزمة في يونايتد

انتقد بول سكولز نجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق، ديفيد دي خيا حارس مرمى الأول، مشيرا إلى أن الأخير يتسبب في استقبال أهداف عديدة.

وقال سكولز عبر قناة BT Sport:"سجل الفريق في الخروج بشباك نظيفة من المباريات ليس جيدا".

وأضاف بعد فوز يونايتد على ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد "قلنا ذلك قبل المواجهة، أعتقد أن هذه نقطة الضعف الأبرز في الفريق".

واستمر "ديفيد مرة أخرى، ليس جيدا، باتت أزمة حقيقية. دي خيا ضرب الكرة في بقعة ليست مناسبة".

واستقبل دي خيا 29 هدفا في 23 مباراة شارك بها في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم احتلال يونايتد لوصافة الدوري بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، إلا أن هناك 9 فرق في البطولة استقبل كل منها أهدافا أقل منه.

ويستضيف يونايتد فريق ريال سوسييداد الإسباني يوم الخميس في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وبعد 3 أيام يحل ضيفا على تشيلسي في الدوري.