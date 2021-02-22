العراقي: لن أضع شروطا للتجديد للمصري.. ورغبتي هي الاحتراف

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 00:17

كتب : FilGoal

كريم العراقي مع المصري أمام الإنتاج الحربي

أكد كريم العراقي لاعب النادي المصري أنه لم يضع شروطا من أجل التجديد موضحا أن رغبته هي الاحتراف الخارجي.

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري

وقال العراقي لقناة صدى البلد: "اتفقت مع مسؤولي المصري على كل الأمور لكن يبدو أنهم فهموا بعض الأمور بشكل خاطئ".

وأضاف "من حقي التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، لكني أرغب في أن يستفيد المصري من المقابل المالي وألا يتغير الاتفاق بيننا".

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وشدد "أبلغت المسؤولين بأني لم أطلب أي أموال أكثر من حقي، مستحيل أن أضع شروطا لكي أجدد للمصري. الفريق لديه سقف للرواتب ولن أتخطاه، فأنا أرغب في مصحلة النادي".

وأكد"رغبتي هي الاحتراف وهذه هو هدفي وطموحي الوحيد".

واستمر "أرغب في أن يكون انتقالي عن طريق المصري لذلك مهتم بأني أرحل عن الفريق على أن يكون متبقي في تعاقدي موسمين حتى لا يكون النادي تحت أي ضغوط".

وأتم "أي وكيل لاعبين في العالم يهتم بمصلحة موكله ويحرص على أن يحصل على القدر الأكبر من الأموال".

وتعد قيمة الراتب هي سبب الخلاف بين العراقي وإدارة المصري.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد قال لـFilGoal.com: "العراقي لا يمانع تجديد عقده. لم يفاتحه أحد من الإدارة في ذلك لكنه طلب في المقابل، تجديد تعاقده، وتنفيذ وعد الإدارة له بوضعه ضمن الفئة الأولى من لاعبي الفريق". (طالع التفاصيل)

ورد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري وقال لـFilGoal.com: "عقدنا جلسة لتجديد عقد العراقي حينما كرمناه بعد الفوز مع منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما. بعد الاتفاق على بنود التعاقد وصرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، فوجئنا به يطلب العقود وألغى التجديد، والخطوة جاءت بعد تحريض وكيله تامر النحاس". (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 23 عاما لديه عقد ممتد مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل، وشارك هذا الموسم في 8 مباريات صنع فيهم هدفا وحيدا.

كريم العراقي المصري
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