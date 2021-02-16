مصدر مقرب من العراقي: لا يمانع التجديد لـ المصري.. لكنه ينتظر تحقيق وعد الإدارة

لا يمانع كريم العراقي ظهير أيمن المصري، والمنتخب الأولمبي، التجديد للفريق البورسعيدي.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى الأهلي، ولكن مصدر مقرب من اللاعب أكد لـ FilGoal.com أنه طلب من الإدارة تجديد عقده.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "العراقي لا يمانع تجديد عقده. لم يفاتحه أحد من الإدارة في ذلك لكنه طلب في المقابل، تجديد تعاقده، وتنفيذ وعد الإدارة له بوضعه ضمن الفئة الأولى من لاعبي الفريق، وهو ما حدث بعد تعرضه لحادث السير".

وشدد "ولكن بعض أعضاء مجلس الإدارة رفضوا وضع العراقي في الفئة الأولى، عكس رغبة العراقي في التجديد والرحيل للاحتراف الخارجي فقط عقب الأولمبياد".

وأوضح "العراقي صار جاهزا للمشاركة بعد تعرضه لحادث السير قبل أسابيع. هو من اللاعبين المخلصين للمصري والدليل على ذلك مشاركته ضد الزمالك بجزع في مفصل الكتف".

وأردف "العراقي لم يضع أي شروط للتجديد، لكنه يمر بضائقة مالية بعد حادث السير. اللاعب ينتظر تحقيق إدارة النادي لوعدها بوضعه ضمن الفئة الأولى، بعدما ساهم في فوز منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتألق أمام البرازيل في الدورة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو قبل 3 أشهر".

صاحب الـ 23 عاما لديه عقد ممتد مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل، وشارك هذا الموسم في 8 مباريات صنع فيهم هدفا وحيدا.