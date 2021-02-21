بفضل هدف مايوكا.. محمد فتحي يسبق بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية الأحد، 21 فبراير 2021 - 17:42 كتب : FilGoal محمد فتحي مدرب نابسا ستارز الزامبي نابسا ستارز بيراميدز الكونفدرالية نرشح لكم أخر الأخبار كومان: التعادل محبط.. ولن ألوم اللاعبين 5 دقيقة | الدوري الإسباني مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(1) أسوان.. جووووول مبكر 20 دقيقة | الدوري المصري عبر الأجواء الموريتانية.. وصول بعثة الزمالك للسنغال 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا حتحوت يخطف تعادلا قاتلا لـ إنبي أمام الإسماعيلي ويؤزم موقف الدراويش 43 دقيقة | الدوري المصري بيكيه: تعادل قادش مؤلم.. وهناك فرصة للفوز بالدوري 50 دقيقة | الدوري الإسباني الاتحاد التنزاني يعلن استضافته لمواجهة شباب بلوزداد وصنداونز ساعة | دوري أبطال إفريقيا مباشر قمة إنجلترا - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي لا ليجا تحتفل بإصدار قاموس "إسباني - عربي" لكرة القدم بالتعاون مع سفارة إسبانيا في مصر ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. عبر الأجواء الموريتانية.. وصول بعثة الزمالك للسنغال مباشر قمة إنجلترا - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. انطلاق الشوط الثاني مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (2) - (0) راسينج كلوب.. هدف عالمي من رمضان الاتحاد التنزاني يعلن استضافته لمواجهة شباب بلوزداد وصنداونز إنتر يفرض سيطرته على الدوري والمدينة ويفوز على ميلان في دربي الغضب الأكثر مشاهدة 1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 مصر للمقاصة 1 وادي دجلة انتهت الدوري الإنجليزي 0 ليفربول 2 إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي 1 ساوثامبتون 1 تشيلسي انتهت الدوري الإسباني 0 ريال بلد الوليد 1 ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني 0 أتليتكو مدريد 2 ليفانتي انتهت الدوري المصري 1 الإسماعيلي 1 إنبـي انتهت الدوري المصري 2 الجونة 3 المقاولون العرب انتهت الدوري المصري 0 الاتحاد السكندري 1 أسـوان مباشر 12:40 الدوري الإنجليزي 0 أرسنال 1 مانشستر سيتي مباشر 10:40 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - سموحة - المصري لم تبدأ 19:30 كأس مصر - سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - برايتون - كريستال بالاس لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أوساسونا - إشبيلية لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - كروتوني لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك