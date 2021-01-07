حوار في الجول – مدرب نابسا ستارز: أتمنى مواجهة بيراميدز.. وهكذا أعدت مايوكا للتألق

كتب فريق نابسا ستارز الزامبي تاريخا رائعا لنفسه بتأهله لدور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في مشاركته الأولى في تاريخ النادي.

وجاء التأهل عقب اجتياز عقبة منافسه سونجو الموزمبيقي بعد التعادل سلبيا في زامبيا قبل التعادل بهدف لمثله على أرض الأخير ليستفيد من قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

لكن الأهم من الإنجاز ذاته هو صاحب الإنجاز، وهو المدرب المصري محمد فتحي الذي يقود الفريق منذ عام ونصف ويأمل في التأهل لدور المجموعات.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع محمد فتحي تحدث خلاله عن مشواره مع الفريق.

وعن مواجهة سونجو قال محمد فتحي: "المواجهة لم تكن فسونجو كان مجهولا بالنسبة لي إذ أن آخر مباراة خاضها كانت قبل عام والفريق تغير بالكامل عن المباريات التي شاهدتها له".

وأردف "بعد التعادل سلبيا في زامبيا درست الفريق جيدا ونجحنا في التأهل من موزمبيق".

وواصل "أنا سعيد للغاية بالتأهل لأنني جنيت ثمار عملي في الفريق بعدما توليت المهمة قبل عام ونصف وكنا نهرب من الهبوط وبعد الإبقاء عليه احتللنا المركز الثالث وتأهلنا للمرة الأولى في تاريخ النادي للكونفدرالية وهذا شيء يشعرني بالفخر".

وبسؤاله هل هنا فريق يتمنى مواجهته في الدور المقبل قبل إجراء القرعة غدا الجمعة أجاب "نحن جاهزون لأي فريق وطموحي التأهل لدور المجموعات ثم نرى بعد ذلك ما سيحدث، ولكنني بالطبع أحلم بالتواجد في النهائي".

وعن هل يتمنى ملاقاة بيراميدز حال تأهله لدور المجموعات أجاب "قبل أن أجيب يجب أن أعبر عن حزني لهزيمة المقاولون العرب ضد النجم الساحلي واستمرارهم في البطولة كان سيضيف الكثير للكرة المصرية".

وواصل محمد فتحي "بكل تأكيد أتمنى مواجهة بيراميدز لو تأهلنا سويا لدور المجموعات ولا أخشى تلك المواجهة بل شرف لي اللعب ضد فريق مصري في البطولة".

وعن إيمانويل مايوكا صاحب هدف التأهل لنابسا ستارز ولاعب الزمالك السابق تحدث المدرب المصري قائلا: "هو لاعب كبير ولديه الكثير من الخبرات".

وأكمل "أعرف مايوكا منذ عام 2008 حينما تدرب معي في كابوي واريورز وبعد رحيله عن الزمالك ظل لعامين لا يلعب الكرة وازداد وزنه كثيرا وتحدث معي وطلب الحصول على فرصة في الفريق ووافقت لأنني أعرف إمكانياته جيدا".

وأتم "بعد التوقيع معه وضعت برنامجا تأهيليا له لإنقاص وزنه ونجح في فقدان 22 كيلوجراما من وزنه ومستمر في تنفيذ البرنامجه ووجوده معنا يضيف لنا قوة كبيرة وسجل 3 أهداف في الكونفدرالية وهدف في الدوري الزامبي كذلك".

ذلك الحوار لم يكن الوحيد لـFilGoal.com مع محمد فتحي إذ سبق وتحدث معنا عن مسيرته التي بدأت في مصر وكيف وصل للتدريب في الدوري الزامبي. (طالع التفاصيل)