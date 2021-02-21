فينالدوم: لا نريد أن نلعب دور الضحية

يرفض جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول السماح للظروف الصعبة التي يمر بها فريقه أن تؤثر على حامل لقب الدوري الإنجليزي بالسلب في رحلته نحو العودة إلى المستوى المعهود وتحقيق الانتصارات.

وخسر ليفربول للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام إيفرتون، بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.(طالع التفاصيل)

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه: "هذا وضع جديد علينا. في المواسم السابقة، عادة ما كنا نسجل الأهداف عندما كنا نخلق فرصًا عديدة".

وأضاف "في المباريات الأخيرة صنعنا الكثير من الفرص، ولكننا لم نعرف الطريق إلى المرمى. هذا أمر مزعج بكل تأكيد، خاصة لنا كلاعبين".

وأوضح "علينا أن نحافظ على ثقتنا بأنفسنا وأن نواصل العمل الجاد، وأنا واثق من عودتنا إلى هز الشباك من جديد".

وشدد الهولندي "لا نريد أن نشعر بالأسف على وضعنا الحالي، ولا نريد أن نلعب دور الضحية. علينا أن نتعامل مع الأمر بواقعية وأن نحاول الخروج من الأزمة على الرغم من الإصابات العديدة في صفوف الفريق".

وتابع "أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن ننظر بها إلى الوضع الحالي. يتعين علينا مواصلة العمل بقوة لنغير الدفة".

الهزيمة هي السابعة لليفربول هذا الموسم، والرابعة على التوالي بعد الخسارة أمام كل من برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية على ملعبه لأول مرة منذ 1923. أي منذ 98 عاما.

واستمر لاعب نيوكاسل يونايتد السابق "لا تزال أمامنا عدة مباريات لنصحح المسار، إذا لعبنا دور الضحية سيزداد الوضع سوءًا".

وأتم فينالدوم "علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا وأن نعمل سويًا بثقة من أجل نهاية جيدة للموسم".





























ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري بالخسارة أمام إيفرتون.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يواجه أرسنال يوم الأحد.

ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.