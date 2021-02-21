أنشيلوتي: أخيرا فاز إيفرتون في أنفيلد

الأحد، 21 فبراير 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون سعادته بالفوز على مضيفه ليفربول بهدفين دون رد يوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو الانتصار الأول لفريق توفيز على جاره في ملعب أنفيلد منذ عام 1999.

وقال الإيطالي لشبكة BBC:"سعداء جدا، بعد وقت طويل استطاع إيفرتون الفوز في أنفيلد، إنها هدية طيبة لجمهورنا".

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وواصل "الأداء كان جيدا. كنا مركزين، عملنا بكد وحين سنحت الفرص كنا حاسمين. اقتنصنا الثلاث نقاط. الدربي لقاء خاص مثلما قلنا سابقا لكن علينا حصد 3 نقاط في ملعبنا أيضا. مستوانا في ملعبنا ليس جيدا بالشكل الكافي".

وعانى إيفرتون أمام ليفربول في السنوات الماضية، فآخر فوز له بدربي ميرسيسايد قبل لقاء السبت كان في 2010.

وتساوى الناديان في ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة مع أفضلية لليفربول بفارق الأهداف.

ويستضيف إيفرتون فريق ساوثامبتون في 1 مارس المقبل.

إيفرتون ليفربول أنشيلوتي
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