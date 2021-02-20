مؤتمر كلوب: طريقتنا أصبحت معروفة للجميع.. ويجب أن نكون أكثر حسما

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن طريقة لعب فريقه أصبحت معروفة لكل الفرق التي يلعب ضدها، وذلك بعد الخسارة أمام إيفرتون.

وخسر ليفربول للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام إيفرتون، بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ25 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد، ولكن الخطأ الذي ارتكبه دفاعنا استطاعوا أن يعاقبونا عليه، بينما هم ارتكبوا أكثر من 10 أخطاء لكننا لم نعاقبهم".

وأضاف "لا يمكنني شرح أسباب تراجع مستوى الفريق، وأعتقد أن كوننا مسيطرين على اللعب في كل المباريات أصبح مألوفا لكل الخصوم".

وأكمل "نحن بحاجة للدفاع بشكل أفضل، والأهم هو أن نعترف بأنهم سجلوا هدفين ولم نتمكن من تغيير النتيجة رغم أننا صنعنا الكثير من الفرص لكننا لم ننهيها بشكل جيد أمام المرمى".

وأشار "من الصعب أن نستقبل هذا الهدف المبكر الذي كان غير ضروري على الإطلاق، وكان علينا الدفاع بشكل أفضل".

وواصل "نحن حقا ننتقد أنفسنا، ولا نريد الحديث عن الأجزاء الجيدة من المباراة لأننا خسرنا الدربي، ولكن اعتبارا من الغد علينا استخدام الإيجابيات".

وشدد "وفي اللحظات الحاسمة علينا أن نتحسن".

وواصل "الطريقة الوحيدة التي أعرفها للتحسن هي المحاولة مرارا وتكرارا، ولا أرى أي علاقة للموسمين الماضيين بمستوى الفريق حاليا، لا يزال اللاعبين ممتلئين بالرغبة وأرى ذلك عليهم، ولكن يجب أن نكون أكثر حسما في اللحظات المناسبة".

وأتم تصريحاته "أعتقد أنه من غير العدل أن تسألني عن ركلة جزاء إيفرتون لأن هذا يعني أن الجميع يعتقد أنها ليست صحيحة، لكن الحكم احتسبها وممكن أن تسأله لأنه عندما تم استدعائه لمراجعة اللعبة في الفيديو احتاج لثانية واحدة فقط لاتخاذ القرار".