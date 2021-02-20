مؤتمر كومان: يعجبني ما حدث بين بيكيه وجريزمان.. لا أحب اللاعبين الصامتين

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، إعجابه بالمناقشات الساخنة التي دارت بين لاعبيه جيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان خلال مباراة باريس سان جيرمان.

برشلونة يستعد لمواجهة قادش غدا الأحد ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني، بعد أيام من سقوطه الكبير أمام باريس سان جيرمان برباعية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح كومان خلال المؤتمر الصحفي: "بعد أي هزيمة من الأفضل خوض مباراة في فترة قصيرة لإثبات أننا قادرين على التحسن، لدينا سلسلة نتائج جيدة في الدوري الإسباني، وقد تقبلنا ما مررنا به، لكن علينا أن نصدر رد فعل".

وشدد: "العالم لا ينتهي بعد خسارة مباراة، علينا تحليل ما أخطأنا فيه والتحسُن وأن نتناقش ونتدرب. خسرنا الكثير من الكرات، وعلينا أن نظهر بحدة أكبر. آمل أن نواجه قادش بمزيد من القوة لنفوز ونستعيد الثقة".

وأضاف: "نحن ننافس في 3 مسابقات، الوضع معقد جدا في دوري الأبطال. وفي الكأس سنحتاج إلى الحظ والحسم، لكننا قادرين على العودة في النتيجة، أعتقد أننا قادرين على العبور إلى الدور التالي. أمّا في الدوري فنحن نعتمد على نتائج الفريق المتصدر. لست شخصا متشائما. نحن برشلونة ونمتلك لاعبين مميزين وعلينا وضع الأمور في نصابها الصحيح".

وواصل: "هدفنا الأساسي هو الفوز دائما بالمباراة التالية، وقبل أن نواجه إشبيلية لدينا 3 مباريات لنخوضها. مباراة الغد فائقة الأهمية خصوصا بعد ما حدث، وبعدها سنستقبل إلتشي الأربعاء، هدفنا الفوز في كل مباراة".

وعن مدى اهتمامه باستقدام إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند أمتلك أفكاري الخاصة بشأن المستقبل، ولكن علينا انتظار تحديد هوية الرئيس الجديد لنتحدث معه عن المستقبل".

ولا يرى كومان أن فريقه يواجه مشكلة أمام الفرق الكبيرة: "فزنا أمام يوفنتوس ثم خسرنا في ملعبنا. خسرنا أمام باريس لكن يمكننا الفوز خارج ملعبنا. قول ذلك مُعقّد، لكن إحصائيات المباراة السابقة مبالغ فيها. كانوا حاسمين للغاية في فرصهم، ولا أعتقد أننا غير قادرين على منافستهم، لطالما كانت مستوياتنا متقاربة مع الجميع، نستطيع الفوز على أي فريق، لكن الوضع أصعب مع الغيابات".

وشدد: "لا تزعجني التعليقات الشرسة التي صدرت في حقنا، هذا هو عملنا. عليّ إعداد الفريق ومحاولة تحسينه ورفع معنوياته وإبراز فخر لاعبي برشلونة".

وأوضح: "مستوى الدوري الإسباني لم ينخفض، ولكنها فترة صعبة لعدة أسباب، التعميم سهل للغاية، كما أن ريال مدريد وأتليتكو مدريد لم يلعبا بعد".

وأضاف: "بيكيه بخير، لعب 65 دقيقة ولم يعان من مشاكل بعد المباراة، سيكون متاحا غدا".

وأكمل: "من الطبيعي أن يشعر اللاعبين بالإحباط، من الطبيعي أن تؤثر الهزيمة عليهم، لو لم تؤثر علينا فنحن لا نستحق التواجد هنا. لكن حالة اللاعبين كانت أفضل كثيرا".

وتابع: "الجانب البدني سيكون مهما للغاية من أجل مجاراة حدة المنافسين وازدحام جدول المباريات. نحن نراهن أكثر على الجانب الفني، لكن علينا الدمج بين الجانبين".

وكشف: "حللنا الكثير من اللقطات من مباراة سان جيرمان، مثل الكرة الثابتة التي سُجل منها الهدف الثالث. علينا التحلي بمزيد من التركيز لأننا لا نمتلك القوة ولا الطول الفارع، لا يجب ارتكاب الأخطاء".

وعلّق على تراشق الألفاظ الخارجة بين بيكيه وجريزمان: "خلال المباراة يكون هناك الكثير من الضغط وتحدث الكثير من الأمور، ومن الجيد أن نمتلك لاعبين يصدرون رد فعل ولا يشعرون بالسعادة لما يحدث، ليس هناك وقت لقول "لو سمحت" في طلب الأمور داخل الملعب".

وأكد: "ليس لدي أي مشكلة في حدوث ذلك خلال المباريات، بل يعجبني ذلك، لا أحب اللاعبين الصامتين، إنها لحظات ذات توتر بالغ".

وأتم: "ربما أثّرت الإصابات على مستوى سيرجينيو ديست البدني لأنه لم يتحل بالاستمرارية، لديه 19 عاما وعليه التحسن في التركيز والشراسة. تحدثت معه، لكنه شباب ويريد التعلُم".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة من 22 مباراة خاضها.