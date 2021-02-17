ماركا: تراشق بالألفاظ بين بيكيه وجريزمان في مباراة سان جيرمان

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 11:40

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه أثناء التراشق مع أنطوان جريزمان

لم تمر خسارة برشلونة ضد باريس سان جيرمان مرور الكرام، إذ بدأت توابعها أثناء اللقاء بين جيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان.

وخسر برشلونة بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جيرارد بيكيه مدافع الفريق تبادل التراشق بالألفاظ النابية مع أنطوان جريزمان أثناء توجيه الإسباني للبعض التعليمات الدفاعية لزملائه.

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ونشرت "ماركا" مقطعا لبيكيه وهو يتحدث في الدقيقة 38 حين كان التعادل بهدف لكل فريق يُسيطر على اللقاء وهو يقول: "علينا أن نحافظ على الاستحواذ لمدة أطول، تبا لكم".

ليدور الحوار بين بيكيه وجريزمان كالتالي:

جريزمان: "كن هادئا جيري. لا داع للصياح".

بيكيه: "تبا جريزي".

جريزمان لـ بيكيه: "تبا لك".

بيكيه: "لا تبا لك انت، نحن نعاني والوضع هكذا من 5 دقائق (يقصد استحواذ باريس على الكرة)".

جريزمان: "لا تصيح".

بيكيه تطاول على والدة جريزمان، وقال: "نحن نركض مثل المجانين".

جريزمان: "وأنا أركض أيضا".

وشارك بيكيه لأول مرة مع برشلونة منذ نوفمبر الماضي بعد إصابته ضد أتليتكو مدريد.

وتُقام مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

برشلونة أنطوان جريزمان جيرارد بيكيه باريس سان جيرمان
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