مبابي يضئ كامب نو.. سان جيرمان يُسقط برشلونة برباعية

تقدم ليونيل ميسي لكن وقف برشلونة بأكمله يشاهد إبداع كيليان مبابي.. باريس سان جيرمان انتصر على البلوجرانا بأربعة أهداف لهدف.

واستضاف برشلونة اليوم الثلاثاء في ملعبه كامب نو منافسه سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

افتتح ميسي أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وأدرك مبابي التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 32.

وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وسجل مويس كين ثلاثية الفريق الفرنسي في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 86 أضاف مبابي الهدف الثالث له ليُكمل الهاتريك ويتمم رباعية سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء في العاشر من شهر مارس المقبل.

ويحتاج سان جيرمان للتعادل أو الفوز أو الهزيمة حتى بثلاثية دون رد ليضمن التأهل لربع النهائي.

فيما يحتاج برشلونة للفوز برباعية دون رد إن أراد التأهل لربع النهائي.

وبسبب تسجيله لأول هدفين، أصبح مبابي أول لاعب في القرن 21 يسجل هدفين في شباك برشلونة في ملعب كامب نو في مباراة إقصائية في دوري أبطال أوروبا.

وبعدما سجل الهاتريك أصبح مبابي ثالث لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية في شباك برشلونة بعد فاوستينو أسبريلا أندريه شيفتشينكو.

ملخص المباراة

بدأت المباراة سريعة وكاد مبابي يسجل هدفا مبكرا بعد ثلاث دقائق لكن تير شتيجن خرج من مرماه وشتت الكرة سريعا قبل أن تصل للاعب الفرنسي.

ورد عثمان ديمبلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافعي سان جيرمان.

وتصدى كيلور نافاس لتسديدة قوية من أنطوان جريزمان.

وكاد ماورو إيكاردي يفتتح الأهداف بعدما انفرد تماما بتير شتيجن لكن تسديدته اليسارية الضعيفة شتتها دفاع برشلونة سريعا.

وفي الدقيقة 26 حصل برشلونة على ركلة جزاء بعد عرقلة فرينكي دي يونج.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الأول بعدما سدد الكرة على يسار كيلور نافاس بنجاح.

ولكن ما هي إلا خمس دقائق إلا ونجح سان جيرمان في إدراك التعادل بطريقة رائعة بعدما مرر ماركو فيراتي الكرة لمبابي الذي راوغ كليمنت لينجليه ببراعة وسدد بكل قوة بيسراه في الشباك.

وفي الشوط الثاني سيطر سان جيرمان أكثر على المباراة وبدا برشلونة شاحبا جدا ومخترق دفاعيا بسهولة.

وكاد مبابي يسجل الهدف الثاني لكن تير شتيجن تصدى له.

وفي الدقيقة 65 شتت جيرارد بيكيه الكرة بطريقة سيئة واستغل مبابي الأمر وسدد بقوة في الشباك ليعلن عن تقدم سان جيرمان.

واصل فريق العاصمة الفرنسية ضغطه وأرسل لياندرو باريديس عرضية من الناحية اليسرى قابلها مويس كين برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لفريقه.

وكاد جريزمان يقلص النتيجة بعدما ارتطمت به الكرة إثر تباطؤ كيلور نافاس في تشتيت الكرة لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 85 أطلق مبابي تسديدة قوية بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الرابع سان جيرمان.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بانتصار كبير وثقيل لسان جيرمان بأربعة أهداف لهدف.