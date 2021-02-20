عاد المُنقِذ لينتشلهم من الحضيض.. إلتشي ينهي سلسلته الكارثية وينتصر على إيبار

السبت، 20 فبراير 2021 - 17:39

كتب : زكي السعيد

إلتشي - إيبار

فاز إلتشي على ضيفه إيبار بهدف دون رد في ملعب مارتينيز فاليرو، بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

وسجّل داني كالفو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

ليرفع إلتشي رصيده إلى 21 نقطة في المركز 18 من 22 مباراة، ويتساوى في النقاط مع إيبار صاحب المركز 17 الذي خاض 24 مباراة بالفعل.

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ليحقق فران إسكريبا المدير الفني الجديد لـ إلتشي الفوز في مباراته الأولى بعد تولي المهمة خلفا لـ خورخي ألميرون الذي استقال عقب الهزيمة أمام سيلتا فيجو في الجولة الماضية.

وأنهى إلتشي بذلك سلسلة لا انتصارات امتدت لـ 16 جولة متتالية منذ الفوز على فالنسيا يوم 23 أكتوبر الماضي.

ويقود إسكريبا إلتشي في فترة ثانية بعد أن أشرف على تدريبه لـ 3 مواسم سابقة قاده فيها للصعود إلى الدوري الممتاز والبقاء لموسمين بين الكبار.

ويعد هذا الفوز هو الأول لـ إلتشي بمنافسات الدوري في 2021، لتكون كل فرق المسابقة قد حققت فوزا واحدا على الأقل في العام الميلادي الجديد.

ولعب إلتشي مباراته رقم 700 تاريخيًا في منافسات الدوري الإسباني، وحقق فوزه رقم 207 في مقابل 189 تعادلا و304 هزيمة.

في المقابل تواصلت النتائج السلبية لـ إيبار الذي عجز عن الانتصار للجولة الثامنة على التوالي، إذ لم يفز منذ تخطيه غرناطة يوم 3 يناير.

وسجّل كالفو (26 عاما) هدفه الأول في مسيرته بالدوري الإسباني الممتاز، وهو أول مدافع يسجل لـ إلتشي في الدوري هذا الموسم.

إلتشي إيبار في إسبانيا الدوري الإسباني
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