عاد المدرب التاريخي.. إلتشي يعلن تعيين فران إسكريبا

أعلن نادي إلتشي الإسباني عن التعاقد مع فران إسكريبا لتدريب الفريق خلفا لـ خورخي ألميرون المستقيل.

وذكر إلتشي أن إسكريبا سيقود الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بهدف البقاء في الدوري الممتاز.

وكان ألميرون قد استقال من منصبه على الهواء مساء الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة إلتشي بثلاثية أمام سيلتا فيجو.

📯 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 | Fran Escribá 🟢 El técnico valenciano regresa a su casa ⚪️#EscribáHaVuelto 💚 — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) February 14, 2021

ويعد إسكريبا أنجح مدرب في التاريخ الحديث لـ إلتشي، إذ قاده للصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز عام 2013، كما قاده لإنهاء موسمين متتاليين خارج مناطق الهبوط، ولم يسقط الفريق إلى الدرجة الثانية في 2015 إلا بسبب مشاكله المالية.

إسكريبا (55 عاما) قضى أغلب مسيرته كلاعب في فالنسيا، كما تولى تدريب ناشئيه في بداية مسيرته على مقاعد البدلاء.

كما عمل إسكريبا كمساعد مدرب لـ كيكي سانشيز فلوريس في خيتافي وفالنسيا وبنفيكا وأتليتكو مدريد.

المهمة الأولى لـ إسكريبا كرجل أول كانت مع إلتشي في 2012، ومعه حقق نجاحه الأكبر وصنع سمعته التدريبية.

لاحقا أشرف إسكريبا على قيادة أندية خيتافي وفياريال وسيلت فيجو دون أن يحقق نجاحا يُذكَر.

ويحتل إلتشي المركز 19 –قبل الأخير- في الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بعد أن غاب عنه الانتصار في آخر 16 جولة.