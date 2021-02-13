مدرب إلتشي يستقيل في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام سيلتا

أعلن خورخي ألميرون المدير الفني لـ إلتشي الإسباني، استقالته من تدريب الفريق مباشرةً عقب الخسارة أمام سيلتا فيجو.

إلتشي سقط في ملعب بالايدوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بافتتاح الجولة 23 من الدوري الإسباني مساء الجمعة.

وظهر ألميرون في المؤتمر الصحفي بكلمات قصيرة وحاسمة: "مساء الخير، سأتحدث باختصار منعا للتكهنات، لقد اتخذت قرار عدم الاستمرار مع إلتشي، أتمنى للفريق الأفضل في الفترة المقبلة".

Así se despide y anuncia su dimisión como entrenador del #ElcheCF, Jorge Almirón pic.twitter.com/yS2TlFkh0y — FútbolFantasy (@futbol_fantasy) February 12, 2021

تأتي استقالة الأرجنتيني ألميرون بعد أن غاب الفوز عن إلتشي في آخر 16 جولة بالدوري، مما تسبب في تواجد الفريق بالمركز 19 –قبل الأخير- برصيد 18 نقطة، وقد يتراجع إلى القاع لو فاز ويسكا على إشبيلية السبت.

ولم يفز إلتشي إلا 3 مرات هذا الموسم، في مقابل 9 هزائم و9 تعادلات.

ألميرون (49 عاما) لم يكن المدرب الذي قاد إلتشي إلى الصعود للدوري الممتاز، بل باتشيتا الذي رحل عن منصبه ليحضر ألميرون لإكمال المهمة.

ويشتهر إلتشي بكونه الفريق صاحب الصبغة الأرجنتينية الشديدة في الملاعب الإسبانية، إذ كان مدربه أرجنتيني، ومالكه كريستيان براجارنيك أرجنتيني، كما يضم الفريق في صفوفه 5 لاعبين أرجنتينيين.

وعندما ينفصل ألميرون بشكل رسمي عن إلتشي، سيكون المدرب الخامس الذي يرحل عن فريقه هذا الموسم بالدوري الإسباني، بعد أوسكار جارسيا، وجايزكا جاريتانو، وميتشل، وبابلو ماتشين الذين رحلوا عن سيلتا فيجو، وأتليتك بلباو، وويسكا، وديبورتيفو ألافيس على الترتيب.