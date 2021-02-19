سيمبا لـ في الجول: مواجهة الأهلي في موعدها وبحضور 30 ألفا

أوضح حاجي منارا المتحدث الرسمي لـ سيمبا التنزاني أن مواجهة الأهلي ستقام في موعدها دون تغيير وبحضور جماهيري، في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وقال منارا لـ FIlGoal.com: "مباراة الأهلي يوم الثلاثاء في موعدها، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا (الثالثة بتوقيت القاهرة)".

وأوضح "ما كُتب بأن المباراة ستقام في الـ 10 مساءً بتوقيت تنزانيا كان حسب التوقيت السواحيلي لكن وفقا للتوقيت العام لتنزانيا سيكون الـ 4 عصرا".

وعن الحضور الجماهيري "سنفتح الأبواب للجماهير مبكرا من صباح يوم الثلاثاء، تنزانيا حصلت العام الماضي على موافقة الاتحاد الإفريقي على لعب مباريات المنتخب أو الفرق في البطولات القارية بحضور 50% من سعة الملعب".

وأتم "لذلك سيحضر 30 ألفا مباراة الأهلي وباقي مباريات البطولة على ملعبنا".

وكان حاجي قد وصف مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل بالحرب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

وبدأ سيمبا مشواره في البطولة بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي خارج قواعده بهدف دون مقابل ليحتل صدارة ترتيب المجموعة رفقة الأهلي بفارق الأهداف.