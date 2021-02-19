سيمبا يرفع راية التحدي أمام الأهلي: جاهزون للحرب

رفع نادي سيمبا التنزاني راية التحدي استعدادا لاستضافة بطل إفريقيا، الأهلي، يوم الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشدد حاجي مانارا، المتحدث الرسمي للنادي التنزاني، أن فريقه سيقاتل ليقتنص نقاط المباراة أمام المارد الأحمر.

وقال مانارا في مؤتمر صحفي ظهر الجمعة:"لقاء كبير بالنسبة لسيمبا وتنزانيا وشرق إفريقيا. آخر مرة واجهناهم في دار السلام فزنا 1-صفر حين قلنا إننا قادرين على الفوز ونجحنا. كلما جاء الأهلي هنا نسجل".

وأضاف "قادرون على الفوز عليهم مرة أخرى، قادرون على الفوز بالمباراة. هذا الإحساس موجود عند اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجمهور. الأهلي ليس فريقا سهلا، حين نقول قادرين على الفوز عليهم ندرك جيدا مدى قوتهم، لكن سيمبا يحب هذه المباريات الكبيرة".

“Mechi ya mwisho tuliita WAR IN DAR, mechi ya jasho na damu ndani ya dakika 90 na sasa tunasema TOTAL WAR : POINT OF NO RETURN hii sasa ni vita kamili ya ndani ya uwanja.”- Haji Manara. #NguvuMoja Posted by Simba SC Tanzania on Friday, February 19, 2021

واستمر "مستعدون ذهنيا وسنلعب للفوز حتى نحقق هدفنا وهو التأهل لنصف نهائي البطولة. آخر لقاء ضد الأهلي أطلقنا عليه: War in Dar (الحرب في دار السلام)، قتال لمدة 90 دقيقة، والآن نقول: إنها الحرب، طريق اللا عودة. حرب تامة داخل الملعب".

وكشف حضور جمهور للمواجهة التي يستضيفها الملعب الوطني في دار السلام "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أبلغنا بالسماح بحضور 30 ألف شخص. المباراة تحظى باهتمام إفريقيا كلها. رئيس الوزراء قال إن مباراة فيتا كلوب (التي حسمها سيمبا بهدف في الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى) شاهدها أكثر من 500 مليون شخص. لقاء الأهلي قد يصل لمليار مشاهد".

سيأمل سيمبا يوم الثلاثاء تحقيق نتيجة طيبة أمام الأهلي متصدر ترتيب المجموعة الأولى حاليا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأول.

وتفوق سيمبا في الجولة الأولى على مضيفه فيتا كلوب بينما سحق الأهلي ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد.

وسيلعب الأهلي ضد سيمبا في تنزانيا للمرة الثالثة، خسر بنتيجة 2-1 في كأس الكؤوس الإفريقية 1985 وخسر بهدف في دور المجموعات لموسم 2018-2019.