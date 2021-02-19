كلوب: صلاح ينال الاحترام والثناء اللازمين في ليفربول

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 15:23

كتب : FilGoal

كلوب

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن ناديه يقدر ما يفعله محمد صلاح نجم الفريق الذي يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"ليس عليكم سؤالي لماذا لا يتلقى صلاح الثناء اللازم. هذا أمر غير قابل للشرح. يحصل على ذلك هنا بكل تأكيد".

وواصل "لعب مباراة رائعة ضد لايبزيج، ليس فقط لأنه سجل هدفا. إحدى المواقف المفضلة بالنسبة لي هو حين فوزه بكرة عالية مشتركة في منطقة جزائنا في وقت متأخر من اللقاء. يحظى بكل الاحترام منا. لو لم تمنحه الاحترام الكافي، عليك أن تسأل نفسك لماذا".

أخبار متعلقة
أجايي أفضل لاعب في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا متفوقا بنسبة 96.2% سيمبا يرفع راية التحدي أمام الأهلي: جاهزون للحرب دل بوسكي: رونالدو كان وحشا رغم إصاباته القوية مؤتمر زيدان: بنزيمة لن يكون متاحا أمام بلد الوليد.. ومبابي وهالاند لاعبان للحاضر والمستقبل

وسجل صلاح هدفا في شباك مضيفه لايبزيج يوم الثلاثاء في لقاء حسمه ليفربول بهدفين دون رد في ذهاب ثمن نهاي دوري أبطال أوروبا.

ليرفع النجم المصري البالغ عمره 28 عاما رصيده إلى 24 هدفا في الموسم الحالي منها 17 في الدوري.

وأضاف كلوب "(نابي) كيتا تدرب يوم الخميس مع المجموعة، سنرى هل سيشارك أم لا ضد إيفرتون. فابينيو لم يتدرب، هو و(جيمس) ميلنر و(ديوجو) جوتا اقتربوا من العودة لكن ليس في لقاء السبت".

واستمر "ثقتي في أليسون لم تهتز، كلنا نخطئ".

ويستضيف ليفربول جاره إيفرتون يوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، حامل لقب الدوري، المركز السادس في الترتيب مبتعدا بـ16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما يأتي إيفرتون سابعا بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

محمد صلاح كلوب ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – النصر يتفوق على منتخب السويس في مجموعة القاهرة 3 دقيقة | مصر
سلبية مسحة الزمالك قبل السفر للسنغال 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الأهلي - معلول وسليمان وطاهر وصلاح محسن يغيبون أمام سيمبا 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
شقيقه: مويس كين رحل عن يوفنتوس بعد مغادرة أليجري.. واللعب ضد ميسي حلم أصبح حقيقة 27 دقيقة | الدوري الفرنسي
لا جازيتا ديللو سبورت: رايولا يرغب في وضع شرط جزائي بعقد دوناروما مع ميلان 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
توموري: مكالمة مالديني لحظة سيريالية.. وإبراهيموفيتش قائد تسمع صوته على أرض الملعب 51 دقيقة | الدوري الإيطالي
انتهت الأزمة.. جلسة تصالح بين كريم العراقي ومسؤولي المصري ساعة | الدوري المصري
سيمبا لـ في الجول: مواجهة الأهلي في موعدها وبحضور 30 ألفا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك