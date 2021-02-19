كلوب: صلاح ينال الاحترام والثناء اللازمين في ليفربول

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن ناديه يقدر ما يفعله محمد صلاح نجم الفريق الذي يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"ليس عليكم سؤالي لماذا لا يتلقى صلاح الثناء اللازم. هذا أمر غير قابل للشرح. يحصل على ذلك هنا بكل تأكيد".

وواصل "لعب مباراة رائعة ضد لايبزيج، ليس فقط لأنه سجل هدفا. إحدى المواقف المفضلة بالنسبة لي هو حين فوزه بكرة عالية مشتركة في منطقة جزائنا في وقت متأخر من اللقاء. يحظى بكل الاحترام منا. لو لم تمنحه الاحترام الكافي، عليك أن تسأل نفسك لماذا".

وسجل صلاح هدفا في شباك مضيفه لايبزيج يوم الثلاثاء في لقاء حسمه ليفربول بهدفين دون رد في ذهاب ثمن نهاي دوري أبطال أوروبا.

"If you don't give him the right amount of respect you have to ask yourself why" Jurgen Klopp is at a loss to explain why Mo Salah doesn't get the respect he deserves pic.twitter.com/dkFQteYesR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 19, 2021

ليرفع النجم المصري البالغ عمره 28 عاما رصيده إلى 24 هدفا في الموسم الحالي منها 17 في الدوري.

وأضاف كلوب "(نابي) كيتا تدرب يوم الخميس مع المجموعة، سنرى هل سيشارك أم لا ضد إيفرتون. فابينيو لم يتدرب، هو و(جيمس) ميلنر و(ديوجو) جوتا اقتربوا من العودة لكن ليس في لقاء السبت".

واستمر "ثقتي في أليسون لم تهتز، كلنا نخطئ".

ويستضيف ليفربول جاره إيفرتون يوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، حامل لقب الدوري، المركز السادس في الترتيب مبتعدا بـ16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما يأتي إيفرتون سابعا بفارق 3 نقاط عن ليفربول.