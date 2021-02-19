تقرير أرجنتيني: جاياردو رفض خلافة فالفيردي في برشلونة

كشفت شبكة "TyC Sport" الأرجنتينية رفض مارسيلو جاياردو تدريب برشلونة خلفا لـ أرنستو فالفيردي عقب إقالته.

فالفيردي أقيل في منتصف الموسم الماضي وعوضه كيكي سيتين والذي رحل عقب الخسارة المدوية أمام بايرن ميونيخ 8-2.

القناة الأرجنتينية قالت إن المدير الفني لـ ريفر بليت الأرجنتيني رفض عرض البلاوجرانا "لأنه بدأ للتو الاستعدادات للموسم الجديد مع ريفر بليت ولم يكن مستعدا للتخلي عن النادي الذي وضع ثقته فيه كمدرب ولاعب".

وسبق أن رد جاياردو في ذلك التوقيت في مؤتمر صحفي قبل أحد المباريات: "تدريب برشلونة؟ الأمر بسيط. لن أرد". (طالع التفاصيل)

ولم يقد جاياردو أي فريق في أوروبا من قبل، إذ بدأ مسيرته التدريبية رفقة ناسيونال الأوروجوياني لموسم واحد ومن ثم تولى تدريب ريفر بليت في 2015.

ومن ذلك الحين قاد جاياردو الأحمر والأبيض للتتويج بـ 10 ألقاب ليصبح المدير الفني الأكثر تتويجا في تاريخ عملاق الكرة الأرجنتينية.

وارتبط اسم جاياردو من قبل بتدريب ريال مدريد لتعويض رحيل زين الدين زيدان. (طالع التفاصيل)